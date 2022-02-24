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Ukrayna: 50 Rus öldürüldü 6 uçak vuruldu! Rusya Ukrayna savaşında ölü sayısı

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 50 Rus askerinin öldürüldüğü iddia edilirken ülkenin doğusunda 6 Rus uçağının imha edildiği iddia edildi.Rusya cephesinden bu haber yalanlanırken, Ukrayna ajanslarda bu haberin yayılmasını sağlıyor.

34 Dakika Önce
2022-02-24 12:04:46
Ukrayna: 50 Rus öldürüldü 6 uçak vuruldu! Rusya Ukrayna savaşında ölü sayısı

Ukrayna birimlerinden aktarılan haberlere göre; Rus askerleri sivillere salırdı ve Ukrayna'dan tepki gecikmedi.

Ukrayna: 50 Rus öldürüldü 6 uçak vuruldu!

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan savaştaki son duruma dair açıklama yapıldı. Açıklamada, 6 Rus uçağının vurulduğu bildirildi. Yine 4 tankın da imha edildiği belirtildi. Ukrayna'dan yapılan yeni açıklamada, 50 Rus gücünün de Ukrayna güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi." denildi.

Rusya Ukrayna savaşında ölü sayısı

Rus askerlerin 7 kilometrelik tanklarla Ukrayna'ya gece saatlerinde giriş yapmasının ardından ilk adım bekleniyordu. Sabah saatlerinde 8 sivil Ukraynalı vatandaşın öldüğü ve 9 kişinin de yaralı olduğu belirtilmişti. .

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