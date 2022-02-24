Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Savaş çıktı mı? Son dakika Ukrayna Rusya savaşı tankları görüldü!

Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Ukrayna ve Rusya'nın son günlerdeki sürtüşmesinin son durumu yakından takip ediliyor. Gündemdeki sıcaklığını koruyan Rusya Ukrayna haberlerine bir yenisi eklendi. Ukrayna sınırında Rus tankları görüldü. Öte yandan olası bir Rus işgaline karşı Ukrayna'da Donetks ve Luhansk bölgeleri hariç tüm ülkede OHAL ilan edildi. İşte Rusya ve Ukrayna son dakika gelişmeleri...

Ukrayna ve Rusya'nın son günlerdeki sürtüşmesinin son durumu yakından takip ediliyor. Gündemdeki sıcaklığını koruyan Rusya Ukrayna haberlerine bir yenisi eklendi. Ukrayna sınırında Rus tankları görüldü. Öte yandan olası bir Rus işgaline karşı Ukrayna'da Donetks ve Luhansk bölgeleri hariç tüm ülkede OHAL ilan edildi.

Rusya Ukrayna savaşı başladı mı?

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan sürtüşmenin son durumunda pek olumlu sonuçlar ortaya çıkmadı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini durdurma kararını eleştirerek, Avrupalıların yakın zamanda bin metreküp gaza 2 bin euro para ödemesi gerekebileceğini ifade etti.

Savaşa ilişkin henüz kesin olarak bir atışma görülmese de Rusya'nın 7 kilometrelik konvoylarla Ukrayna'ya girmesinin ardından savaş için beklentiler yükseldi.

Ukrayna'da OHAL ilan edildi!

Reuters'in aktardığı bilgilere göre; Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Uçuşlar ve yolculukların hepsi de iptal edildi.

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