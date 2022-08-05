Muğla Hava Durumu Nedir? Bugün Hava Nasıl?

Muğla 15 günlük hava durumu nedir? Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan gözde şehirlerinden Muğla ili her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Türkiye'nin en uzun sahil şeridi 1100 kilometre uzunluğu ile Muğla tüm güzelliği ile gözler önüne serilirken, sahildeki pek çok plaj, koy, tarihi, mimarisi ve muhteşem mekanları ile ilgi odağı olmakta. Muğla ili hakkında en çok merak edilen konu ise Muğla’da bugün hava nasıl? Sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar.