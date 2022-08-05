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Muğla Hava Durumu Nedir? Bugün Hava Nasıl?

Muğla 15 günlük hava durumu nedir? Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan gözde şehirlerinden Muğla ili her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Türkiye'nin en uzun sahil şeridi 1100 kilometre uzunluğu ile Muğla tüm güzelliği ile gözler önüne serilirken, sahildeki pek çok plaj, koy, tarihi, mimarisi ve muhteşem mekanları ile ilgi odağı olmakta. Muğla ili hakkında en çok merak edilen konu ise Muğla’da bugün hava nasıl? Sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar.

47 Dakika Önce
2022-08-05 18:11:37
Muğla Hava Durumu Nedir? Bugün Hava Nasıl?

Muğla Bir Haftalık Hava Durumu

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

5 Ağu Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

24°

6 Ağu Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

34°

23°

7 Ağu Paz

Hava oldukça açık ve yağmur

Yağış Oranı 1

32°

22°

8 Ağu Pzt

Yağmurlu ve açık

Yağış Oranı 4

31°

21°

9 Ağu Sal

Hafif yağmurlu ve açık

Yağış Oranı 2

31°

21°

10 Ağu Çar

Yağmurlu ve açık

Yağış Oranı 3

34°

22°

11 Ağu Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

22°

Muğla 15 Günlük Hava Durumu

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

5 Ağu Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

24°

6 Ağu Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

34°

23°

7 Ağu Paz

Hava oldukça açık ve yağmur

Yağış Oranı 1

32°

22°

8 Ağu Pzt

Yağmurlu ve açık

Yağış Oranı 4

31°

21°

9 Ağu Sal

Hafif yağmurlu ve açık

Yağış Oranı 2

31°

21°

10 Ağu Çar

Yağmurlu ve açık hava

Yağış Oranı 3

34°

22°

11 Ağu Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

22°

12 Ağu Cum

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

Yağış Oranı 29

31°

20°

13 Ağu Cmt

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 1

31°

19°

14 Ağu Paz

Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü

Yağış Oranı 40

31°

20°

15 Ağu Pzt

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 2

30°

17°

16 Ağu Sal

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 1

30°

18°

17 Ağu Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

18°

18 Ağu Per

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

18°

19 Ağu Cum

Güneşli

Yağış Oranı 20

32°

21°

.

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