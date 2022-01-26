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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rus borsası çakıldı

Rus borsası çakıldı

Ukrayna krizi ve Rusya'nın saldırı ihtimali nedeniyle Rus rublesi dolar karşısında düşmeye devam ediyor. Rus rublesi dolar karşısında Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Rusya’da 1 dolar 78 rubleyi geçti.

20 Dakika Önce
2022-01-26 23:08:59
Rus borsası çakıldı

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tehdit politikaları Rus borsasını da etkiledi. Amerikan doları karşısında Rus rublesi Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

RUS RUBLESİ YÜZDE 1.6 DEĞER KAYBETTİ

Rus rublesi, dolar karşısında 26 Ocak 2022 itibarıyla yüzde 1.6 değer kaybetti. 2020'den bu yana ilk kez 80 seviyesine inen ruble, avro karşısında da yüzde 1.5 düşüş yaşadı. Öte yandan, Temmuz 2021'den bu yana ruble ilk kez 90'a gerilemiş oldu. Ekonomistlerin yorumlarına göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve çatışma ihtimalinin yanında Rusya'ya Avrupa'nın yaptırım uygulayacak olması piyasalardaki aşağı yönlü harekete neden oldu.

DÜNYANIN YAPTIRIM TEHDİTLERİ DEVAM EDİYOR

Borsadaki ve rubledeki gerilemede batılı güçlerin yaptırım tehditleri de etkili oldu. Danimarka dışişleri de bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde “daha önce hiç görülmemiş” ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

KırımHaberAjansı .

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