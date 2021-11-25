Makro stratejistinden Bitcoin’de “Mutlu Son” senaryosu

Makro stratejisti Lyn Alden, ülkelerin Bitcoin satın alıp hazinelerinde saklamaya başlaması halinde lider kripto para birimin bir rezerv varlık olarak parlak metal altını geçebileceğini söyledi.

What Bitcoin Did podcast'inin son bölümüne konuk olan makro stratejisti Lyn Alden, sunucu Peter McCormack'a Bitcoin satın alan ve elinde tutan ülkelerin lider kripto para birimi için “etkileyici anı” getireceğini söyledi.

Alden, açıklamasında “Bazı insanlar ‘Neden bazı büyük ülkeler biraz para basıp Bitcoin alıp rezervlerine koymuyor' diye soruyor. Barajdaki o çatlakların ortaya çıkmaya başladığını ve bunun olduğunu görmeye başlanması, Bitcoin satın almak için yüz milyarlarca dolarlık farklı türde borçlara sahip olabileceğiniz ve potansiyel olarak gerçekten etkileyici bir an olacaktır. O zaman hala oldukça küçük olan bir pazar için bunun anlamı çok büyük. Bitcoin şu anda bir miktar düzeltme yapıyor olsa da borsalardaki BTC oranının birkaç yılın en düşük seviyelerine ulaştığını görüyoruz ve bunun nedeni yaratılan çok fazla bir şey olmaması, dağıtım programının oldukça gizli olması.” ifadelerini kullandı.

Alden'e göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimini elinde tutmak için diğer yatırımcılara katılan ulus devletler, Bitcoin'in uluslararası kabul görmüş bir değer deposu olarak altın seviyesine yükselmesini sağlayan “hiperbitcoinizasyona” neden olabilir.

Güçlü insanların gelip Bitcoin satın alma ve bu Bitcoin'leri bir soğuk cüzdana atarak onları piyasadan uzaklaştırma eğilimi, ister perakende HODL‘ersı olsun, isterse ‘hey bu beş yıllık görüşe sahibiz ve BTC satın alacağız' diyen kurumsallar arasında giderek artıyor. Bunu ulusal düzeyde daha fazla görmeye başlarsanız, bu hiperbitcoinizasyonun erken belirtileridir veya temel olarak BTC, gerçek bir uluslararası rezerv varlığı haline gelmiş demektir ve altının piyasa değerine doğru hızla yükselir. Şu anda, henüz orada değil ve çoğu ülke onu bir rezerv varlık olarak ciddiye almıyor. Ancak bir sonraki seviye, birkaç trilyon dolar değerindeki altın seviyesidir ve bu ağırlıklı olarak rezervlerde tutulmasıyla gerçekleşecek.

69 bin dolardaki son ATH'ının ardından büyük oranda değer kaybeden Bitcoin, yazım sırasında 57 bin 212 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.