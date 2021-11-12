Bitcoin için en önemli günlerden biri yaklaşıyor! İşte nedeni

14 Kasım tarihinde verilecek bir karar, Bitcoin ve kripto para piyasalarının gidişatında önemli bir ivmeye neden olabilecek potansiyele sahip.

Arcane Research, Bitcoin ve kripto para ETF piyasası için tüm önemli tarihlerin yer aldığı bir ETF Zaman Çizelgesi yayınladı ve bu tabloya göre en yakın karar tarihi, Bitcoin ve genel kripto para piyasası için en önemli tarih olabilir.

14 Kasım'da ne olacak?

14 Kasım'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, sektöre ABD'deki ilk spot destekli Bitcoin ETF'nin onaylanması veya reddedilmesine ilişkin nihai kararını verecek.

Yeni fonun onaylanması, mevcut vadeli işlemlere dayalı ETF'lere bağlı olan ek maliyetler ve sorunlar olmaksızın kurumsal yatırımcıların geniş çaplı adaptasyonu ve risk yapılarını değiştirmeye yönelik bir başka adım olarak yorumlanıyor.

Mevcut ETF'ler ile VanEck'in ürünü arasındaki fark ne?

İki finansal ürün arasındaki temel fark, dayanak varlıklarına göre oluşturdukları risk türünden kaynaklanıyor. Örneğin, ProShares'in ürünü, yatırımcılara Bitcoin'in kendisinden ziyade Bitcoin vadeli işlemlerine dolaylı yatırım imkanı tanırken, VanEck'in ürünü, Bitcoin spot fiyatına göre bir yatırım türü olarak tasarlanmış durumda.

VanEck hisselerini satın alan yatırımcılar, yüksek dönüşüm maliyetleri ve contango nedeniyle potansiyel kârlarının önemli bir bölümünü kaybetmeden düzenlenmiş bir borsada doğrudan Bitcoin fiyatına göre yatırım yapabilecekler.

Onaylanma şansı nedir?

Ne yazık ki, SEC'in spot kripto para ETF'lerine yönelik duyarlılığı yüksek ve net. Öyle ki komisyon, kontrol edemeyecekleri temel varlıklara sahip hiçbir ürünü onaylamayacaktır.

Bitcoin ticaretinin neredeyse tamamen merkezi olmaması nedeniyle, komisyon şu anda ticaret sürecini doğrudan kontrol edemiyor ve böylece ülke vatandaşlarını olası piyasa manipülasyonlarından koruyor.

Kaynak: kriptohaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.