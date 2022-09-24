ABD'de doğalgaz ve fırın yasağı!

ABD'nin California eyaleti, 2030 yılına kadar eyalet genelinde doğalgazlı ısıtma cihazlarının kullanımını aşamalı olarak durdurmayı planlayan öneriyi kabul etti.

California Hava Kaynakları Kurulu (CARB) tarafından kabul edilen öneriyle, eyalet doğalgazlı ısıtıcıları ve fırınları yasaklayan ilk yönetim oldu.

Oybirliğiyle alınan kararla, 2030 yılına kadar dış mekan ısıtıcısı ve su ısıtıcısı cihazlarının satışının aşamalı olarak durdurulması hedefleniyor.

CARB Başkanı Liane Randolph yaptığı açıklamada, "Bu strateji tüm Californialılar için havayı temizleyecek, aynı zamanda daha yüksek düzeyde kalıcı hava kirliliği yaşayan birçok düşük gelirli ve dezavantajlı toplulukta emisyonların azalmasına yardımcı olacak" dedi .

California'daki konut ve ticari binalar, eyaletin doğalgaz yanmasından kaynaklanan toplam nitrojen oksit emisyonlarının yaklaşık yüzde beşini oluşturuyor.

Ayrıca, alan ve su ısıtma, bina ile ilgili tüm doğalgaz talebinin yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor. Doğalgaz yakıldığında, petrol veya kömürden daha az karbondioksit yayıyor.

Bununla birlikte, doğalgaz sızıntıları, kanserle bağlantılı çeşitli seviyelerde uçucu kimyasallar içerdiğinden ev sahipleri için sağlık riskleri oluşturuyor.

Temiz enerjiye geçişe odaklanan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan RMI'de kıdemli bir ortak olan Leah Louis-Prescott, Bloomberg'e “ Bunun bir domino etkisinin başlangıcı olmasından ve diğer eyaletlerin California'nın liderliğini izleyeceğinden gerçekten umutluyuz” dedi.

Elektrik merkezli ısınma öne çıkacak

Yeni düzenlemeler, yeni ve mevcut evleri elektriklendirmek için satılan ısı pompası teknolojilerinin benimsenmesine dayanacak.

Teklif gaz sobalarını içermese de eyaletteki bazı şehirler ve kasabalar şu anda yeni binalarda gaz sobası kullanımını yasaklıyor.

California Kamu Hizmetleri Komisyonu da geçen hafta yeni doğalgaz bağlantıları için sübvansiyonları kaldırdı ve bunu yapan ilk eyalet oldu.

Hareket, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve tüketiciler için elektrik faturalarını düşürmeye yardımcı olacak.

Randolph, devletin ozon standardına ulaşma yolundaki adımlarını övdü, ancak hedefe ulaşmak için daha fazla federal eyleme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: The Hill, TRTHaber