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Zonguldak'ta yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Zonguldak 11 Mart Cuma okul var mı?

Zonguldak'ta yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Zonguldak 11 Mart Cuma okul var mı? sorusu Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Son 35 yılın en şiddetli Mart ayı kar yağışı tüm Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Zonguldak'ta da yoğun kar yağışları kendisini göstermeye başladı. Peki 11 Mart Perşembe günü Zonguldak'ta 11 Mart Cuma okullar tatil edilir mi?

28 Dakika Önce
2022-03-10 18:58:23
Zonguldak'ta yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Zonguldak 11 Mart Cuma okul var mı?

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası önce Karadeniz'e giriş yaptı ardından da tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Batı Karadeniz illerinden biri olan Zonguldak't da yoğun kar yağışları başladı. Hava sıcaklıklarının giderek düştüğü kentte kar yağışları yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Zonguldak't yaşayan öğrenciler ve veliler okulların 11 Mart Cuma günü tatil edilmesini bekliyor.

Zonguldak'ta yarın (11 Mart) okullar tatil mi?

Zonguldak'ta kar yağışı yağmaya başladı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren kentte havalar hızlı bir şekilde soğudu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Zonguldak 11 Mart Cuma okul var mı?

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'dan okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Zonguldak'ta yaşayan öğrenciler şimdilik mevcut eğitim planlarına göre okullarına gitmeye devam edecek. Zonguldak 11 Mart okul tatili duyurusu gelirse haberimizi güncelleyeceğiz...

Zonguldak 11 Mart hava durumu

Zonguldak'ta kar yağışları etkisini gösteriyor. Kent genelined yoğun kar yağışları ile birlikte hava sıcaklıkları da düşüyor. Zonguldak'ta 11 Mart Cuma günü hava sıcaklığı en düşük -1 olacak. En yüksek ise 2 derece olacak. İşte 11 Mart Zonguldak hava durumu tahmini...

zonguldak_11_mart_hava_durumu

AFAD uyardı

AFAD'dan pek çok ile soğuk ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkâri olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı.

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