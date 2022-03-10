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TIMETURK / GENEL / Ankara'da yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara'da 11 Mart okullar tatil edildi mi?

Ankara'da yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara'da 11 Mart okullar tatil edildi mi?

Ankara'da yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara'da 11 Mart okullar tatil edildi mi? Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Ankara'da da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesine neden oldu. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara'da 10 Mart Perşembe günü başlayan kar yağışının 11 Mart Cuma günü de devam etmesi bekleniyor. Ankara'da yaşayan öğrenciler ve veliler de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

24 Dakika Önce
2022-03-10 17:14:21
Ankara'da yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara'da 11 Mart okullar tatil edildi mi?

Ankara'da yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara'da 11 Mart okullar tatil edildi mi? Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Ankara'da da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesine neden oldu. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara'da 10 Mart Perşembe günü başlayan kar yağışının 11 Mart Cuma günü de devam etmesi bekleniyor. Ankara'da yaşayan öğrenciler ve veliler de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Sibirya üzerinden Türkiye'ye giriş yaan soğuk hava dalgası tam bahar geldi derken havaların yeniden soğumasına neden oldu. Kar yağışları pek çok ilimizde yeniden başladı. Yoğun kar yağışları ile birlikte illerimizden de peş peşe okul tatili haberleri gelmeye başladı. Ankara'da başlayan kar yağışı devam ederken okulların tatil edilip edilmeyeceği ise yüz binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor.

Ankara'da yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi?

Ankara'da 11 Mart Cuma günü için henüz kar tatili haberi gelmedi. Ankara'da okulların tatil edilmesi kararını Ankara Valiliği veriyor. Ankara Valiliği'nin açıklamaları ve dıuyruları yakından takip edilerek kar tatilne ilişkin bilgilere hızlı şekilde ulaşılabilir.

Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?

Ankara'da okulların tatil edildiğine dair Ankara Valiliği'nden açıklama gelmedi. Ankara'da okullar tatil haberi geldiği zaman haberimizi güncelleyeceğiz.

Ankara hava durumu 11 Mart

Ankara'da 11 Mart Cuma günü soğuk havalar etkisini gösterecek. Ankara'da kar yağışlarının bir kaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgassının ahfta başına kadar Ankara'da kalması bekleniyor.

AFAD'tan Ankara'ya uyarı

AFAD pek çok ili yoğun kar yağışı nedeniyle uyardı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkâri olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı.

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