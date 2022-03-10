Konya'da yarın 11 Mart Cuma okullar tatil mi? Konya'da 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil? Konya'da okullar tatil edildi mi?

Konya'da yarın 11 Mart Cuma okullar tatil mi? Konya'da okullar tatil edildi mi? Konya'da 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil? Sibirya üzerinden ilk olarak Karadeniz'e giren soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. İç Anadolu bölgesi de buz tutmaya başladı. Konya'da devam eden kar yağışları nedeniyle öğrenciler ve veliler 11 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki Konya merkez Selçuklu, Karatay, Akşehir, Ereğli ve Meram'da 11 Mart Cuma okullar tatil mi?

Konya'da yarın 11 Mart Cuma okullar tatil mi? Konya'da okullar tatil edildi mi? Konya'da 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil? Sibirya üzerinden ilk olarak Karadeniz'e giren soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. İç Anadolu bölgesi de buz tutmaya başladı. Konya'da devam eden kar yağışları nedeniyle öğrenciler ve veliler 11 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki Konya merkez Selçuklu, Karatay, Akşehir, Ereğli ve Meram'da 11 Mart Cuma okullar tatil mi?

Soğuk hava dalgası Sibirya üzerinden ülkemize giriş yaptı. Havaların ani soğumasıyla pek çok ilimizde kar yağışları da kendisini göstermeye başladı. Hayatı olumsuz etkileeyn yoğun kar yağışları nedeniyle bazı ile ve ileçelerde okullar tatil edildi. Konya'da da kar yağışları devam ederken 20 ilçede okullar tatil edildi. 11 Mart Cuma günü de okulların tatil edilip kar tatilinin uzatıması yüz binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor.

Konya'da yarın 11 Mart Cuma okullar tatil mi?

Konya'da 11 Mart Cuma günü okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konya'da kar yağışları ilçeler arasında farklılık gösteriyor. Yoğun kar yağışlarının olduğu ilçelerde kaymakamlık duyuruları yakından takip edilerek kar tatillerinden haberdar olabilirsiniz.

Konya'da okullar tatil edildi mi

Konya'da 10 Mart gününde pek çok ilçede eğitime ara verildi. Öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam edilmesine karar verldi. Ancak 11 Mart için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konya'da 10 Mart Perşembe günü için alınan kararları duyurdu. Buna göre Konya'nın 20 ilçesinde eğitimlere ara verildi. İşte Konya'da okulların tatil edildiği ilçeler; Ahırlı, Akören, Altınekin, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ile merkez Karatay ilçesinin kırsal mahalleleri.

11 Mart Konya hava durumu

Konya'da 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Konya'da hava sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek. Konya'da 11 Mart Cuma günü en düşük sıccaklık gün içinde sıfırın altında 5 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise sıfırın altında 2 derece olacak.

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