Kayseri'de yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Kayseri'de 11 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Yoğun kar yağışı pek çok ilimizde olduğu gibi Kayseri'de de devam ediyor. Yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı en çok da işe giden ve okula gidenlere zorluk çıkartıyor. Soğuk hava dalgasının ülkemize girdiği şu günlerde onlarca ilde kar yağışı yeniden başladı ve okulların tatil edildiği bildirildi. Kar yağışları nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi. Kayseri'de yaşayan öğrenciler de 11 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak içinde bekliyor.

Kayseri'de yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Kayseri'de 11 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Yoğun kar yağışı pek çok ilimizde olduğu gibi Kayseri'de de devam ediyor. Yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı en çok da işe giden ve okula gidenlere zorluk çıkartıyor. Soğuk hava dalgasının ülkemize girdiği şu günlerde onlarca ilde kar yağışı yeniden başladı ve okulların tatil edildiği bildirildi. Kar yağışları nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi. Kayseri'de yaşayan öğrenciler de 11 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak içinde bekliyor.

Soğuk hava dalgasının ülkmemizde etkisini göstermesiyle pek çok kent beyazlara büründü. Kayseri'de de kar yağışları etkisini artırarak devam ediyor. 10 Mart günü yoğun kar yağışları nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi. Kayseri'de kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken okulların 11 Mart Cuma günü tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor.

Kayseri'de yarın (11 Mart) okullar tatil mi?

Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği kararını Kayseri Valiliği veriyor. Valilik bu yönde bir karar alırsa haberimizde sizlere duyuracağız.

Kayseri'de 11 Mart Cuma okullar tatil edildi mi?

Kasyeri'de 11 Mart Cuma günü okul tatillerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tersi yönde bir açıklama gelinceye kadar Kayseri'de eğitimler planlandığı gibi devam edecek.

Kayseri 11 Mart hava durumu

Kayseri'de soğuk havalar bir süre daha kentte etkisini gösterecek. Soğuk hava dalgası ile birlikte Kayseri'de kar yağışlarının şiddetlenmesi bekleniyor. Kayseri'de 11 Mart'ta en düşük sıcaklık -5 derece civarında olacak. En yüksek sıcaklık ise sıfırın altında 1 derece olacak. İşte Kayseri 11 Mart hava durumu tahmini...

Pek çok ilde okullar tatil edildi

Kar yağışları nedeniyle Türkiye'nin pek çok ilinde okullar tatil edildi.

Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu ve Düzce'de de okullar pazartesi gününe kadar tatil. Balıkesir'in 7, Samsun'un 7, Çanakkale'nin 5, Konya'nın 8, Burdur'un da 1 ilçesinde okullar 10 Mart'ta tatil edildi. Bilecik'te bugün taşımalı eğitimde, yarın ise ilk genelindeki tüm okullarda eğitim olmayacağı duyuruldu. Kastamonu, Bayburt ve Kars da eğitime ara verilen kentler arasında yer alıyor.

Ağrı'da 3, Bingöl'de 2 ilçede, Bitlis'teyse taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

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