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TIMETURK / GENEL / Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 11 Mart Cuma okul var mı? Sivas'ta 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil?

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 11 Mart Cuma okul var mı? Sivas'ta 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil?

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 11 Mart Cuma okul var mı? Sivas'ta 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil? Sivas 11 Mart hava durumu tahminlerine göre kent genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sivas'ta devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler 11 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini şimdiden araştırmaya başladı.

1 Saat Önce
2022-03-10 18:04:36
Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 11 Mart Cuma okul var mı? Sivas'ta 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil?

Sibirya merkezli soğuk hava dalgası ülkemize giriş yaptı. Yurt genelinde etisini artıran soğuk hava dalgası nedeniyle pek çok ilde yoğun kar yağışları görülmeye başlandı. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Sivas'ta da kar yağışları etkisini artırarak devam edecek. Yüz binlerce öğremcinin eğitimine devam ettiği Sivas'ta 11 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmyacağı merakla bekleniyor.

Sivas'ta yarın okullar tatil mi?

Kar yağışlarının devam ettiği Türkiye'de 19 ilde okullar 10 Mart'ta tatil edildi Ancak Sivas ile ilgili henüz kar tatili duyurusu gelmedi. Sivas'ta yarın (11 Mart) okullarıbn tatil edilip edilmemesine Sivas Valiliği karar veriyor. Sivas Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları yakından takip erilerek son duyurular hakkında hızlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sivas 11 Mart Cuma okul var mı?

Sivas'ta 11 Mart Cuma g ünü için henüz okullar tatil edilmedi. Aksi bir duyuru gelinceye kadar Sivas'ta eğitimler planlandığı gibi yapımaya devam edecek.

Sivas 11 Mart hava durumu

Sivas'ta yoğun kar yağışı devam edecek. Sivas'ta 11 Mart'ta hava sıcaklıkları sıfırın altında olacak. Soğuk hava dalgasının etkisini göstermeye devam edeceği kentte kar yağışlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

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