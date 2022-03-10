Balıkesir'de yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Balıkesir'de 11 Mart Cuma hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Balıkesir'de ani bastıran kar yağışları nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Balıkesir'de hava sıcaklıkları sıfırın altına indi. Kentte başlayan yoğun kar yağışı okulların da tatil olmasına neden oldu. Balıkesir'de 11 Mart Cuma günü de okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

Türkiye tam bahar aylarına girilirken yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Sibirya'dan gelen ve kar bbulutlarıyla yüklü soğuk hava dalgası Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara ve Ege Bölgesi soğuk hava dalgaasının etkisiyle beyazlara büründü. Balıkesir'de başlayan yoğun kar yağışları nedeniyle 7 ilçede okullar 10 Mart gününde tatil edilmişti. Kar yağışlarının devam etmesiyle öğrenciler 10 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki Balıkesir'de 11 Mart'ta hangi ilçelerde okullar tatil edilecek?

Balıkesir'de yarın (11 Mart Cuma) okullar tatil mi?

Balıkesir'de 10 Mart Cuma günü 7 ilçede okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Yoğun kar yağışlarının devam etmesiyle 11 Mart Cuma günü de okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından araştırılıyor. Balıkesir'de okulların tatil edilmesine Balıkesir Valiliği karara veriyor. Balıkesir'de ilçe bazlı okul tatillerine de ilçe kaymakamlıkları karar veriyor.

Balıkesir'de 11 Mart Cuma hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Balıkesir'de 11 Mart için okullar henüz tatil edilmedi. Ancak 10 Mart'ta 7 ilçede okullar tatil edilmişti. 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde okullar tatil edilmişti. Balıkesir'in diğer ilçelerinde okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Balıkesir 11 Mart hava durumu

Balıkesir'de soğuk ve kar yağışlı hava etksisini gösteriyor. Sibirya soğuk hava dalgasının bir süre daha Balıkesir'de etkisini göstermesi bekleniyor. Kent genelinde hava sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek.

Balıkesir'de 10 Mart'ta okullar tatil

Balıkesir Valiliği 10 Mart'ta Balıkesir'de okulların tatil edildiğini duyurdu. Tatil kararı 47 ilçe için geçerli. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

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