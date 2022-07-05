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Zonguldak kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi Zonguldak kurban bayramı namaz vakti

Zonguldak kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı için saat araştırmaları hız kazandı. 81 ilde kılınacak olan kurban bayramı namazı, illere göre farklılık gösteriyor. İşte 9 Temmuz Cumartesi Zonguldak kurban bayramı namaz vakti...

2 Gün Önce
2022-07-05 01:45:54
Zonguldak kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi Zonguldak kurban bayramı namaz vakti

Bayram namazı için saat araştırmaları hız kazandı. 81 ilde kılınacak olan kurban bayramı namazı, illere göre farklılık gösteriyor. İşte 9 Temmuz Cumartesi Zonguldak kurban bayramı namaz vakti...

Zonguldak kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

9 Temmuz Cumartesi kılınacak olan kurban bayramı namazı, Zonguldak ilinde 06.03'de kılınacak.

zonguldak bayram namazı vakti

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