Zonguldak kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi Zonguldak kurban bayramı namaz vakti
Zonguldak kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı için saat araştırmaları hız kazandı. 81 ilde kılınacak olan kurban bayramı namazı, illere göre farklılık gösteriyor. İşte 9 Temmuz Cumartesi Zonguldak kurban bayramı namaz vakti...
2022-07-05 01:45:54
Bayram namazı için saat araştırmaları hız kazandı. 81 ilde kılınacak olan kurban bayramı namazı, illere göre farklılık gösteriyor. İşte 9 Temmuz Cumartesi Zonguldak kurban bayramı namaz vakti...
Zonguldak kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
9 Temmuz Cumartesi kılınacak olan kurban bayramı namazı, Zonguldak ilinde 06.03'de kılınacak.
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