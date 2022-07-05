Kurban bayramı namazı evde kılınır mı? Kadınlar kurban bayramı namazından sorumlu mudur? Kurban bayramı namazı için benzeri birçok soru yönlendiriliyor. İşte kurban bayramı namazı hakkında merak edilenler...

Kurban bayramı namazı evde kılınır mı? Kadınlar kurban bayramı namazından sorumlu mudur? Kurban bayramı namazı için benzeri birçok soru yönlendiriliyor. İşte kurban bayramı namazı hakkında merak edilenler...

Kurban bayramı namazı evde kılınır mı?

Bayram namazları ve cuma namazı evde kılınamayan, cemaatle kılınması gereken namazlardandır. Kurban bayramı namazının da dolayısıyla evde kılınması uygun değildir.

Kadınlar kurban bayramı namazından sorumlu mudur?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler. (Diyanet)

Kurban bayramı namazına nasıl niyet edilir?

Kurban bayramı namazı, diğer bayram namazları gibi 2 rekat kılınır. Namaza başlarken, "Niyet ettim kurban bayramı namazı kılmaya" diyerek niyet edilebilir.

Kurban kesildikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir. (Diyanet)