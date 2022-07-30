Zeytin Ağacı 2. sezon ne zaman çıkacak? Zeytin Ağacı yeni sezon olacak mı? 2. sezon başlayacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu olan Netflix'in Türk yapımı dizilerinden olan Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına girdi. Platformun en çok izlenen dizileri arasına giren Zeytin Ağacı'nın 1. sezon bölümlerini bir oturuşta bitirenler merakla 2. sezonun başlamasını bekliyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin yeni sezonuna dair detaylar haberimizde olacak...

Zeytin Ağacı 2. sezon ne zaman çıkacak? Zeytin Ağacı yeni sezon olacak mı? 2. sezon başlayacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu olan Netflix'in Türk yapımı dizilerinden olan Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına girdi. Platformun en çok izlenen dizileri arasına giren Zeytin Ağacı'nın 1. sezon bölümlerini bir oturuşta bitirenler merakla 2. sezonun başlamasını bekliyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin yeni sezonuna dair detaylar haberimizde olacak...

İlk sezon bölümleri 28 Temmuz'da Netflix platformunda yayınlanmaya başlanan dizi sadece günler içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. OGM Pictures yapımı ile ekranlara gelen dizinin başrollerinde ise Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Murat Boz yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı Zeytin Ağacı'nın 8 bölümden oluşan birinci sezonunu bir oturuşta bitirenler merakla 2. seoznu beklemeye başladı.

Zeytin Ağacı 2. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix son zamanlarda Disney+ ile Türk yapımları konusunda adeta yarışa girmiş durumda. Disney+'ın ülkemizde yayın hayatına başlaması ile abone kaybetme korkusu yaşayan Netflix birbirinden güzel yapımları tek tek hayata geçirmeye başladı. Bunların en sonuncusu da Zeytin Ağacı dizisi. 28 Temmuz'da yayına giren Zeytin Ağacı'nın 2. sezonu meakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonuna dair henüz yapımcılardan ve yayıncı platformdan bir açıklama gelmedi. Dizinin 2. sezonun için öncelikle izleyicilerden geri bildirimlerin gelmesi beklenecek. İlerleyen günlerde Zeytin Ağacı 2. sezona dair detaylar netleşmiş olacak.

Zeytin Ağacı yeni sezon olacak mı? 2. sezon başlayacak mı?

Romantik ve dram türündeki Türk yapımı Netflix dizisi Zeytin Ağacı henüz daha yeni yayına girdi. Dizinin izleyiciler tarafından sindirilmesinin ardından 2. sezona ilişkin karar verilmesi bekleniyor.

Zeytin Ağacı oyuncuları ve karakterleri kimler?

Tuba Büyüküstün - Ada

Seda Bakan - Leyla

Boncuk Yılmaz - Sevgi

Murat Boz[3] - Toprak

Fırat Tanış - Zaman

Rıza Kocaoğlu - Fikret (Fiko)

Füsun Demirel - Muko

Serkan Altunorak - Selim

Umut Kurt - Erdem

Zeytin Ağacı konusu nedir?

Zeytin Ağacı dizisi, Ada, Sevgi ve Leyla'nın hayatlarını anlatıyor. 3 arkadaşın yıllardır devam eden dostlukları bir macera ile bambaşka boyuta gelecektir. Dostluk, arkadaşlık ve aşk üzerine kurulu olan dizi 28 Temmuz'da yayına girdi.