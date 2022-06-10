Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman çıkacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman başlayacak? İkinci sezon olacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix son zamanlarda Türk yapımı projelere ağırlık veriyor. Son olarak Kuş Uçuşu adlı dizi 3 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına girdi. Dizi kısa sürede Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasına girmeyi başardı. 8 bölümden oluşan 1. sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları merakla 2. sezonun çıkmasını bekliyor. Peki Kuş Uçuşu dizisi ikinci sezonu ne zaman çıkacak? Kuş Uçuşu yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman çıkacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix son zamanlarda Türk yapımı projelere ağırlık veriyor. Son olarak Kuş Uçuşu adlı dizi 3 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına girdi. Dizi kısa sürede Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasına girmeyi başardı. 8 bölümden oluşan 1. sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları merakla 2. sezonun çıkmasını bekliyor. Peki Kuş Uçuşu dizisi ikinci sezonu ne zaman çıkacak? Kuş Uçuşu yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

Netflix geçtiğimiz günlerde Kuşlanıcı kaybettiğini açıklamıştı. Kuşlanıcı kaybının önüne geçmek isteyen Netflix yeni projelere ağırlık vermeye başladı. Ülkemizde de son zamanlarda Türk yapımı dizi ve filmler peş peşe platformda yayına girdi. Netflix'in son Türk yapımı olan Kuş Uçuşu ise 3 Haziran 2022'de gösterime girdi. Ay Yapım imzalı dizi kısa sürede büyük beğeni topladı ve milyonlarda izlenme sayısına ulaştı. Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Kuş Uçuşu adlı dizinin 2. sezonu merakla beklenmeye başlandı.

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman çıkacak?

Dizinin gösterşme girmesinin üzerinden henüz 1 hafta bile geçmedi. Kuş Uçuşu 2. sezon çıkış tarihini konuşmak için henüz çok erken. Dizinin yapımcılarından ve yayıncı platformdan 2. sezona dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kuş Uçuyu dizisinin 2. sezona dair gelecek olan son gelişmeler haberimizde olacak. Ancak henüz yeni sezona dair bir gelişme ve açıklama bulunmuyor.

Kuş Uçuşu dizisi konusu nedir?

Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

Kuş Uçuşu oyuncuları

Birce Akalay - Lale Kıran

Miray Daner - Aslı Tuna

İbrahim Çelikkol - Kenan Sezgin

İrem Sak - Müge Türkmen

Burak Yamantürk - Selim Kıran

Defne Kayalar - Gül

Zafer Ergin - Sulhi

Şifanur Gül - Güliz

Eren Çiğdem - Enver

Demircan Kaçel - Yusuf Tunca

Merve Hazer - Nihan

Bülent Çetinaslan - Ali

Elif Gökçe Özay - Özge

Ertan Ekmekçi - Nunu

Elif Kurtaran - Melisa

Merve Nil Güder - Mia

Muhammet Uzuner - Faruk

Özgür Daniel Foster - Onur