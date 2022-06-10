Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman çıkacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman başlayacak? İkinci sezon olacak mı?
Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman çıkacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman başlayacak? İkinci sezon olacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix son zamanlarda Türk yapımı projelere ağırlık veriyor. Son olarak Kuş Uçuşu adlı dizi 3 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına girdi. Dizi kısa sürede Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasına girmeyi başardı. 8 bölümden oluşan 1. sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları merakla 2. sezonun çıkmasını bekliyor. Peki Kuş Uçuşu dizisi ikinci sezonu ne zaman çıkacak? Kuş Uçuşu yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
2022-06-10 16:29:37
Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman çıkacak? Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix son zamanlarda Türk yapımı projelere ağırlık veriyor. Son olarak Kuş Uçuşu adlı dizi 3 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına girdi. Dizi kısa sürede Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasına girmeyi başardı. 8 bölümden oluşan 1. sezonu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları merakla 2. sezonun çıkmasını bekliyor. Peki Kuş Uçuşu dizisi ikinci sezonu ne zaman çıkacak? Kuş Uçuşu yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
Netflix geçtiğimiz günlerde Kuşlanıcı kaybettiğini açıklamıştı. Kuşlanıcı kaybının önüne geçmek isteyen Netflix yeni projelere ağırlık vermeye başladı. Ülkemizde de son zamanlarda Türk yapımı dizi ve filmler peş peşe platformda yayına girdi. Netflix'in son Türk yapımı olan Kuş Uçuşu ise 3 Haziran 2022'de gösterime girdi. Ay Yapım imzalı dizi kısa sürede büyük beğeni topladı ve milyonlarda izlenme sayısına ulaştı. Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Kuş Uçuşu adlı dizinin 2. sezonu merakla beklenmeye başlandı.
Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman çıkacak?
Dizinin gösterşme girmesinin üzerinden henüz 1 hafta bile geçmedi. Kuş Uçuşu 2. sezon çıkış tarihini konuşmak için henüz çok erken. Dizinin yapımcılarından ve yayıncı platformdan 2. sezona dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kuş Uçuşu yeni sezon ne zaman başlayacak?
Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kuş Uçuyu dizisinin 2. sezona dair gelecek olan son gelişmeler haberimizde olacak. Ancak henüz yeni sezona dair bir gelişme ve açıklama bulunmuyor.
Kuş Uçuşu dizisi konusu nedir?
Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?
Kuş Uçuşu oyuncuları
Birce Akalay - Lale Kıran
Miray Daner - Aslı Tuna
İbrahim Çelikkol - Kenan Sezgin
İrem Sak - Müge Türkmen
Burak Yamantürk - Selim Kıran
Defne Kayalar - Gül
Zafer Ergin - Sulhi
Şifanur Gül - Güliz
Eren Çiğdem - Enver
Demircan Kaçel - Yusuf Tunca
Merve Hazer - Nihan
Bülent Çetinaslan - Ali
Elif Gökçe Özay - Özge
Ertan Ekmekçi - Nunu
Elif Kurtaran - Melisa
Merve Nil Güder - Mia
Muhammet Uzuner - Faruk
Özgür Daniel Foster - Onur
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