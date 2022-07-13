Kaçış 2. sezon ne zaman çıkacak? Kaçış yeni sezon başlayacak mı?
ABD merkezli Netflix'e rakip olarak piyasaya çıkan ve 14 Temmuz'da da ülkemizde resmen yayın hayatına başlayan Disney+ orijinal içerikleri ile hızlı bir şekilde abone sayısını artırmayı başardı. Disney Plus'ın ilk orijinal Türk yapımı dizisi olan Kaçış yayınlandığı ilk günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kaçış dizisinin 6 bölümden oluşan 1. sezon ilk bölümleri heyecanla izleyen dizi tutkunları merakla 2. sezonu beklemeye başladı. Peki Kaçış dizisi 2. sezon olacak mı?
2022-07-13 16:42:23
Disney+'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'a ilgi oldukça fazlaydı. Dizinin ilk sezon bölümleri yayınlandığı her hafta milyonlarca kişi tarafından izlendi. Disney Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasına giren Kaçış'ın 2. sezonu şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Kaçış 2. sezon ne zaman çıkacak? Kaçış yeni sezon başlayacak mı? soruları pek çok dizi tutkunu tarafından sorulmaya başlandı.
Kaçış 2. sezon ne zaman çıkacak?
Kaçış dizisinin ilk bölümü 14 Haziran 2022'de gösterime girdi. Disney Plus'ın ülkemizde gösterime girmesiyle aynı anda yayına giren Kaçış dizisinin 1. sezon son bölümü henüz yayınlanmadı ancak dizinin 2. sezonu şimdiden merak edilmeye başlandı. Dizinin 2. sezonu dizi severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dizinin 2. sezonuna dair yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kaçış yeni sezon başlayacak mı?
Başrolünde usta oyuncu Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun olduğu Kaçış dizisinin 2. sezonuna dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. İlerleyen günlerde konuya dair açıklama geldiği zaman haberimizi güncelleyeceğiz.
Kaçış 1. sezon bölümleri ve çıkış tarihleri
Kaçış dizisi toplam 10 bölümden oluşuyor. Dizinin 13 Temmuz'da 5. bölümü yayınlandı.
1 "Dönüş Yok" 14 Haziran 2022
2 "Ölmekten Beter" 22 Haziran 2022
3 "Kurtuluş Bileti" 29 Haziran 2022
4 "Kim Olduğunu Biliyor" 6 Temmuz 2022
5 "Şeytan Sofrası" 13 Temmuz 2022
Kaçış dizisi oyuncuları kimler?
Engin Akyürek - Mehmet Yücel
İrem Helvacıoğlu - Zeynep Karaca
Levent Ülgen - Ebu Abidin
Fikret Kuşkan
Aras Aydın - Fadıl
Leyla Tanlar - Nevi
Deniz Baysal Yurtcu - Elvin
Özgür Çevik - Robert
Onur Bay - İlker Lalik
Adem Yılmaz - Noah
Hüseyin İlhan - Paul
Aziz Çapkurt - Ebu Zalim
Serkan Genç - Musaf
Sezgin Uzunbekiroğlu - Fatima
Taha Bora Elkoca - Ahmet
Dilan Gülmez - Ayşe
Gizem Özmen - Nursev
Mert Özbek - John
Muhammed El Şama - Cemal
Mehmet Ali Gümüş - Serkan
Hilal Arda Uysal - Pelin
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