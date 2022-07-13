ABD merkezli Netflix'e rakip olarak piyasaya çıkan ve 14 Temmuz'da da ülkemizde resmen yayın hayatına başlayan Disney+ orijinal içerikleri ile hızlı bir şekilde abone sayısını artırmayı başardı. Disney Plus'ın ilk orijinal Türk yapımı dizisi olan Kaçış yayınlandığı ilk günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kaçış dizisinin 6 bölümden oluşan 1. sezon ilk bölümleri heyecanla izleyen dizi tutkunları merakla 2. sezonu beklemeye başladı. Peki Kaçış dizisi 2. sezon olacak mı?

Disney+'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'a ilgi oldukça fazlaydı. Dizinin ilk sezon bölümleri yayınlandığı her hafta milyonlarca kişi tarafından izlendi. Disney Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasına giren Kaçış'ın 2. sezonu şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Kaçış 2. sezon ne zaman çıkacak? Kaçış yeni sezon başlayacak mı? soruları pek çok dizi tutkunu tarafından sorulmaya başlandı.

Kaçış 2. sezon ne zaman çıkacak?

Kaçış dizisinin ilk bölümü 14 Haziran 2022'de gösterime girdi. Disney Plus'ın ülkemizde gösterime girmesiyle aynı anda yayına giren Kaçış dizisinin 1. sezon son bölümü henüz yayınlanmadı ancak dizinin 2. sezonu şimdiden merak edilmeye başlandı. Dizinin 2. sezonu dizi severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dizinin 2. sezonuna dair yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaçış yeni sezon başlayacak mı?

Başrolünde usta oyuncu Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun olduğu Kaçış dizisinin 2. sezonuna dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. İlerleyen günlerde konuya dair açıklama geldiği zaman haberimizi güncelleyeceğiz.

Kaçış 1. sezon bölümleri ve çıkış tarihleri

Kaçış dizisi toplam 10 bölümden oluşuyor. Dizinin 13 Temmuz'da 5. bölümü yayınlandı.

1 "Dönüş Yok" 14 Haziran 2022

2 "Ölmekten Beter" 22 Haziran 2022

3 "Kurtuluş Bileti" 29 Haziran 2022

4 "Kim Olduğunu Biliyor" 6 Temmuz 2022

5 "Şeytan Sofrası" 13 Temmuz 2022

Kaçış dizisi oyuncuları kimler?

Engin Akyürek - Mehmet Yücel

İrem Helvacıoğlu - Zeynep Karaca

Levent Ülgen - Ebu Abidin

Fikret Kuşkan

Aras Aydın - Fadıl

Leyla Tanlar - Nevi

Deniz Baysal Yurtcu - Elvin

Özgür Çevik - Robert

Onur Bay - İlker Lalik

Adem Yılmaz - Noah

Hüseyin İlhan - Paul

Aziz Çapkurt - Ebu Zalim

Serkan Genç - Musaf

Sezgin Uzunbekiroğlu - Fatima

Taha Bora Elkoca - Ahmet

Dilan Gülmez - Ayşe

Gizem Özmen - Nursev

Mert Özbek - John

Muhammed El Şama - Cemal

Mehmet Ali Gümüş - Serkan

Hilal Arda Uysal - Pelin