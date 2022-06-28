La Casa de Papel: Kore 2. sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel: Kore 2. sezon olacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in dünya genelinde en çok izlenen ve en popüler dizilerinden biri olan La Casa de Papel'in Kore versiyonu çıktı. 24 Haziran'da platformda gösterime giren diziyi bir oturuşta bitiren dizi tutkunları merakla 2. sezonun başlamasını bekliyor. Peki La Casa de Papel: Kore 2. sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel: Kore yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel: Kore 2. sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel: Kore 2. sezon olacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in dünya genelinde en çok izlenen ve en popüler dizilerinden biri olan La Casa de Papel'in Kore versiyonu çıktı. 24 Haziran'da platformda gösterime giren diziyi bir oturuşta bitiren dizi tutkunları merakla 2. sezonun başlamasını bekliyor. Peki La Casa de Papel: Kore 2. sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel: Kore yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

İspanyol yapımı La Casa De Papel (Money Heist) dizisi Netflix'in en çok izlenen projeleri arasında yer aldı. Dizi son sezonu ile ekranlara veda etti ancak dizinin uyarlamaları için düğmeye geçtiğimiz aylarda basılmıştı. La Casa De Papel'in Kore versiyonu 24 Haziran'da Netflix'te gösterime girdi. 6 bölümden oluşan diziyi bir solukta bitiren La Casa De Papel tutkunları dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

La Casa de Papel: Kore 2. sezon ne zaman çıkacak?

La Casa de Papel: Kore dizisi henüz daha yeni gösterime girdi. Dizinin yeni sezonu için ekiplerin çalışması başladı ancak ilk sezona dair öncelikle izleyicilerden olumlu yada olumsuz yönde geri dönüşlerin analiz edilmesi gerekecek. La Casa de Papel: Kore'nin 2. sezonunun ne zaman çıkacağına dair yapımcılardan ve Netflix'ten ilerleyen aylarda resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.

La Casa de Papel: Kore 2. sezon olacak mı?

İspanyol orijinli dizinin yeni sezonu gelecektir. Dizinin bir kaç sezon devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre La Casa de Papel: Kore 2. sezonun önümüzdeki yıl Netflix'te gösterime girebilir. Ancak konuya dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

La Casa de Papel: Kore oyuncuları kimler?

La Casa de Papel'in orijanilinde yer alan Profesör, Berlin, Denver, Nairobi, Rio ve Tokyo gibi karakterler Kore versiyonunda da devam ediyor. İşte La Casa de Papel: Kore oyuncuları ve rollari;

Yoo Ji-Tae (Profesör)

Park Hae-Soo (Berlin)

Lee Won Jong (Moskova)

Kim Ji-Hun (Denver)

Jang Yoon-Ju (Nairobi)

Park Jung-Woo (Rio)

Kim Ji-Hun (Helsinki)

Lee Kyu-Ho (Oslo)

La Casa de Papel: Kore hakkında

La casa de papel: Kore aynı adlı İspanyol soygun suç drama dizisine dayanan bir Güney Kore televizyon dizisidir. Kim Hong-sun tarafından yönetilen ve Ryu Yong-jae tarafından yazılan Kore dizisi, Yoo Ji-tae, Park Hae-soo, Jeon Jong-seo, Lee Won-jong ve Park Myung-hoon'un oynadığı orijinal bir Netflix dizisidir.