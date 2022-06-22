Mezarlık 2. sezon ne zaman çıkacak? Mezarlık yeni sezon olacak mı? Mezarlık dizisi 2. sezon başlayacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in orijinal Türk dizisi Mezarlık 17 Haziran'da ilk sezonu ile izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Birce Akalay ve Olgun Toker'in yer aldığı Türk polisiye dizisi Mezarlık'ın 4 bölümden oluşan 1. sezonunu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları yeni sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki Mezarlık dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Mezarlık 2. sezon ne zaman çıkacak? Mezarlık yeni sezon olacak mı? Mezarlık dizisi 2. sezon başlayacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in orijinal Türk dizisi Mezarlık 17 Haziran'da ilk sezonu ile izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Birce Akalay ve Olgun Toker'in yer aldığı Türk polisiye dizisi Mezarlık'ın 4 bölümden oluşan 1. sezonunu bir oturuşta bitiren dizi tutkunları yeni sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki Mezarlık dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix Türk yapımlarına son zamanlarda daha fazla ağırlık verdi. Disney Plus'ın da Türkiye'de yayın hayatına başlaması üzerine abone sayısını korumak ve artırmak isteyen Netflix orijinal Türk içeriklerine yoğunluk veriyor. Son olarak Netflix'te Mezarlık adında yeni bir Türk dizisi yayına girdi. Dizi 17 Haziran Cuma günü gösertime girmesine rağmen kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasında yer almayı başardı. Aksiyon, polisiye ve gerilim türündeki Türk Netflix orijinal film dizisi Mezarlık'ın 1. sezonun bitirenler merakla 2. sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Mezarlık 2. sezon ne zaman çıkacak?

Mezarlık dizisi henüz daha yeni izleyicisiyle buluştu. Dizinin öncelikle izleyici tarafından iyice sindirilmesi, olumlu ve olumsuz geri dönüşlerin alınması beklenecek. Dizi ilk haftada oldukça fazla kişi tarafından izlendi ancak dizinin ikinci sezonuna dair net birşey söylemek için henüz çok erken.

Mezarlık yeni sezon olacak mı?

Taraflardan ikinci sezona dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yapımcılar ve yayıncı kanal dizinin ikinci sezon anlaşmasını onayladıkları zaman duyuru yapacaklardır.

Mezarlık dizisi konusu nedir?

Mezarlık, ANS Productions ve Evrensel Film imzalı, yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı aksiyon, polisiye ve gerilim türündeki Türk Netflix orijinal film serisidir. Başrollerini Birce Akalay ve Olgun Toker paylaşmaktadır. Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten Komiser Önem'in karşısındaki en büyük zorluk elindeki vakalar değil, bu cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkeklerdir.

Sosyal medyada "Mezarlık" rüzgarı

Mezarlık dizisi oldukça fazla sevildi. Diziyi izleyenler sosyal medyadan diziye dair binlerce paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

"Mezarlık dizisindeki göldeki kadın bölümü beni korkunç etkiledi"

"@BrcAkalay sen harika bir detaysın #mezarlıknetflix"

"Türkiye'de sözde adalet bu kadar güzel anlatılamazdı #mezarlıknetflix"

"#mezarlıknetflix bir kere daha anladım ki gerçekten sonuna kadar iptali hakediyorsunuz :))"

"Disney+ tanıtım fiyatını kaçırdığım için ağlarken izleyeceğim dizi. #mezarlıknetflix"

"Türkiyede çekilmiş en iyi polisiye , her bölüm zekice yazılmış bu işi yapanları tebrik ederim #mezarlık"

"#mezarlıknetflix @BrcAkalay iyi ki varsın. İyi ki oyuncu olmuşsun. Harika bir dizi olmuş. Umarım birileri bu diziden ders çıkarabilir."

"#mezarlıknetflix işin her çıkmaza girdiğinde ucuz hacker numaraları olmasa fena dizi değil. Bir de emniyeti iyi bilen danışmanlar bulmalılar. Onun dışında yerli CSI tadında. #Mezarlik"

"Mezarlık sen ne kadar mükemmel bir dizisin #mezarlıknetflix"

"Çok iyiydi ilk bölüm, bu tarz dizi ve filmlere bayılıyorum zaten, bu da baya kaliteli bir iş olmuş...ilk bölümü kardeşimle izledik ve çok beğendik bakalım diğerlerini izleyince fikrimiz değişecek mii

#mezarlıknetflix"

"Türk polisiye dizisi olarak çok beğendim diyebilirim. Sade, yalın ve gerçekçi. #mezarlıknetflix"

Mezarlık dizisi oyuncuları

Birce Akalay - Önem Özülkü

Olgun Toker - Serdar Ata

Şehsuvar Aktaş - Hasan Duru

Hakan Meriçliler - Haluk Ata

Kubilay Penbeklioğlu

Berna Öztürk - Sofia

Sezgin Uzunbekiroğlu - Feriha Mahmudzade

Cem Sürgit

Baran Güler - Berk Güleryüz

Elif Sevinç

Burak Sarımola

Bora Karakul