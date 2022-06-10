Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak? Yakamoz S-245 yeni sezon olacak mı?
Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak? Yakamoz S-245 yeni sezon olacak mı? Netflix'in sevilen Türk dizilerinden Yakamoz S-245 ilk sezon bölümleri ile milyonlarca kişi tarafından beğeni ile izlendi. Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasında yer alan Yakamoz S-245 dizisi 20 Nisan'da gösterime girdi. Dizinin 8 bölümden oluşan birinci sezonunu bitirenler merakla ikinci sezonu beklemeye başladı. Peki felaket yaşayan bir dünyada hayatta kalmanın mücadelesini veren Yakamoz S-245 ekibinin yeni macerası başlayacak mı?
2022-06-10 20:21:10
Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak? Yakamoz S-245 yeni sezon olacak mı? Netflix'in sevilen Türk dizilerinden Yakamoz S-245 ilk sezon bölümleri ile milyonlarca kişi tarafından beğeni ile izlendi. Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasında yer alan Yakamoz S-245 dizisi 20 Nisan'da gösterime girdi. Dizinin 8 bölümden oluşan birinci sezonunu bitirenler merakla ikinci sezonu beklemeye başladı. Peki felaket yaşayan bir dünyada hayatta kalmanın mücadelesini veren Yakamoz S-245 ekibinin yeni macerası başlayacak mı?
ABD merkezli dizi ve film platformu Netflix'in en sevilen Türk projesi olan Yakamoz S-245'in ilk bölümleri 20 Nisan Çarşamba günü yayınlandı. Dizi tutkunları bir oturuşta 8 bölümlük sezonu bitirdi ve yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırır oldular. Netflix'te milyonşarca hesap tarafından izlenen Yakamoz S-245 dizisinin ikinci sezonuna dair gelişmeler haberimizin detayında yera alıyor.
Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak?
20 Nisan Çarşamba günü tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına giren Yakamoz S-245 dizisi oldukça fazla konuşuldu. Dizinin konusu ve oyuncuların performası oludkça tartışıldı. Netflix'in orijinal yapımlarından olan Yakamoz S-245'nin yeni sezon çekimlerine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Dizinin çekimleri henüz başlamamışken yeni sezonun çıkış tarihini konuşmak henüz çok erken.
Yakamoz S-245 yeni sezon olacak mı?
Yakamoz S-245'in birinci sezonu oldukça çok sevildi. Dizinin 2. sezonu için yapımcılardan ve oyunculardan henüz açıklama gelmedi. Tahminlere göre dizinin ikinci sezonu 2023 yazında yayınlanabilir.
Yakamoz S-245 nerede yayınlanıyor?
Dizi Netflix'in orijinal içeriği. Dizi şu anda sadece Netflix platformunda yer alıyor. Diziyi izlemek isteyenler Netflix'e üye olmak zorunda.
Yakamoz S-245 konusu nedir?
Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin olduğu Yakamoz S-245 dizi bilim kurgu, aksiyon ve dram türündedir. Dizi bir denizaltında geçmektedir. Yakamoz S-245 dizisinde dünyayı vuran bir gfelakette denizaltında mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi veren deniz biyoloğu Arman'ın yaşadıkları anlatılıyor.
Yakamoz S-245 oyuncuları kimler?
Kıvanç Tatlıtuğ - Arman
Özge Özpirinçci - Defne
Ertan Saban - Umut
Ece Çeşmioğlu - Yonca
Jerry Hoffmann - Felix
Ecem Uzun - Rana
Meriç Aral - Hatice
Onur Ünsal - Cem
Ersin Arıcı - Altan
Güven Murat Akpınar - Barış
Alper Saldıran - Server
Hakan Salınmış - Erenay
Serkan Uzuner .
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