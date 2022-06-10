Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak? Yakamoz S-245 yeni sezon olacak mı? Netflix'in sevilen Türk dizilerinden Yakamoz S-245 ilk sezon bölümleri ile milyonlarca kişi tarafından beğeni ile izlendi. Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasında yer alan Yakamoz S-245 dizisi 20 Nisan'da gösterime girdi. Dizinin 8 bölümden oluşan birinci sezonunu bitirenler merakla ikinci sezonu beklemeye başladı. Peki felaket yaşayan bir dünyada hayatta kalmanın mücadelesini veren Yakamoz S-245 ekibinin yeni macerası başlayacak mı?

Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak? Yakamoz S-245 yeni sezon olacak mı? Netflix'in sevilen Türk dizilerinden Yakamoz S-245 ilk sezon bölümleri ile milyonlarca kişi tarafından beğeni ile izlendi. Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasında yer alan Yakamoz S-245 dizisi 20 Nisan'da gösterime girdi. Dizinin 8 bölümden oluşan birinci sezonunu bitirenler merakla ikinci sezonu beklemeye başladı. Peki felaket yaşayan bir dünyada hayatta kalmanın mücadelesini veren Yakamoz S-245 ekibinin yeni macerası başlayacak mı?

ABD merkezli dizi ve film platformu Netflix'in en sevilen Türk projesi olan Yakamoz S-245'in ilk bölümleri 20 Nisan Çarşamba günü yayınlandı. Dizi tutkunları bir oturuşta 8 bölümlük sezonu bitirdi ve yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırır oldular. Netflix'te milyonşarca hesap tarafından izlenen Yakamoz S-245 dizisinin ikinci sezonuna dair gelişmeler haberimizin detayında yera alıyor.

Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak?

20 Nisan Çarşamba günü tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına giren Yakamoz S-245 dizisi oldukça fazla konuşuldu. Dizinin konusu ve oyuncuların performası oludkça tartışıldı. Netflix'in orijinal yapımlarından olan Yakamoz S-245'nin yeni sezon çekimlerine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Dizinin çekimleri henüz başlamamışken yeni sezonun çıkış tarihini konuşmak henüz çok erken.

Yakamoz S-245 yeni sezon olacak mı?

Yakamoz S-245'in birinci sezonu oldukça çok sevildi. Dizinin 2. sezonu için yapımcılardan ve oyunculardan henüz açıklama gelmedi. Tahminlere göre dizinin ikinci sezonu 2023 yazında yayınlanabilir.

Yakamoz S-245 nerede yayınlanıyor?

Dizi Netflix'in orijinal içeriği. Dizi şu anda sadece Netflix platformunda yer alıyor. Diziyi izlemek isteyenler Netflix'e üye olmak zorunda.

Yakamoz S-245 konusu nedir?

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin olduğu Yakamoz S-245 dizi bilim kurgu, aksiyon ve dram türündedir. Dizi bir denizaltında geçmektedir. Yakamoz S-245 dizisinde dünyayı vuran bir gfelakette denizaltında mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi veren deniz biyoloğu Arman'ın yaşadıkları anlatılıyor.

Yakamoz S-245 oyuncuları kimler?

Kıvanç Tatlıtuğ - Arman

Özge Özpirinçci - Defne

Ertan Saban - Umut

Ece Çeşmioğlu - Yonca

Jerry Hoffmann - Felix

Ecem Uzun - Rana

Meriç Aral - Hatice

Onur Ünsal - Cem

Ersin Arıcı - Altan

Güven Murat Akpınar - Barış

Alper Saldıran - Server

Hakan Salınmış - Erenay

Serkan Uzuner .