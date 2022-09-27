Zabayon malzemeleri neler? Evde zabayon yapımı | Zabayon yapımı kolay mı?

Zabayon malzemeleri neler? Zabaione nasıl yapılır? Zabayon sosu nasıl yapılır? Zabayon yapımı kolay mı? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. Merak edilen italyan tatlısının tüm püf noktalarını ve akıllarda beliren soruların yanıtlarını detay kısmında bulabilirsiniz. Evde zabayon yapımı ve tarifin detayları...

Zabayon malzemeleri neler? Zabaione nasıl yapılır? Zabayon sosu nasıl yapılır? Zabayon yapımı kolay mı? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. Merak edilen italyan tatlısının tüm püf noktalarını ve akıllarda beliren soruların yanıtlarını detay kısmında bulabilirsiniz. Evde zabayon yapımı ve tarifin detayları...

Zabayon malzemeleri neler?

İtalyan tatlısı zabayonun (Zabaione) yapımı oldukça kolay. Birkaç püf noktaya dikkat edildikten sonra en lezzetli zabayonu elde edebilirsiniz.

3 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı vanilin

Evde zabayon yapımı

Zabayon, benmari usulü yapılan bir tatlıdır. Tatlıların üzerine sos olarak kullanılabileceği gibi, tek başına meyvelerle de tüketilebilir.

Şeker ve yumurtayı derin bir kaseye alıp, kaseyi benmariye, kaynayan suyun üzerine koyun. Yumurta ve şekeri çırpıp, şekerin erimesini sağlayın. Çok ısıtmadan, ara sıra kaseyi buhardan alıp ısısını kontrol edin. Kıvam alan kremaya, sütü kontrollü bir şekilde ilave edin. Son olarak vanilyasını ekleyip benmariden alın.

Kaselere paylaştırın ya da tiramisunun üzerine dökün.