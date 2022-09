Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri nereden, nasıl izlenir? The Rings of Power (Güç Yüzükleri) 1. bölüm yayınlandı mı? Yüzüklerin Efendisi dizisi çıktı mı? Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen ve Oscar ödüllerini silip süpüren Yüzüklerin Efendisi film serisi dizi olarak Amazon Prime Video'da yer alacağı açıklanmıştı. Dev projede sona gelindi ve dizinin ilk bölümleri sabırsızlıkla beklenmeye başladı. ABD'de 1 Eylül'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan The Rings of Power (Güç Yüzükleri) dizisi ülkemizde 2 Eylül'de yayınlanacak. Peki Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Konusu, efsanevi mekanları, karakerleri ve görsel efektleri ile bir başyapıt olan Yüzüklerin Efendisi serisi dizi olarak izleyicilerle buluşacak. Amazon Prime Video tarafından yayınlanacak olan dizinin adının The Rings of Power (Güç Yüzükleri) olacağı açıklanmıştı. Yıllar öncesinde duyurulan dizinin çekim aşaması tamamlandı. Dizinin gösterime girmesine sadece sayılı saatler kaldı. The Lord of the Rings hayranlarının sabırsızlıkla beklediği dizi nihayet yayına giriyor.

The Rings of Power (Güç Yüzükleri) 1. bölüm yayınlandı mı?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 1. bölüm ABD'de 1 Eylül akşamı yayınlanacak. Ülke saatine göre ise ülkemizde dizi 2 Eylül sabaha karşı Amazon Prime Video'da yer alacak. Dizinin ilk bölümleri ilk günden milyonlarca kişi tarafından izlenmesi bekleniyor. Dizi tarihinin en pahalı yapımlarından biri olan The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi için 1 milyar dolar ayrıldığı iddia edildi.

The Lord of the Rings:The Rings of Power (Güç Yüzükleri) dizisinin ilk bölümü 2 Eylül'de platformda yerini alacak. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi 2 Eylül saat 04.00 itibari ile Amazon Prime Video'dan izlenebilcek.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?

The Lord of the Rings:The Rings of Power dizisinin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de izleyicisi ile buluşacak. Dizinin 3. bölümünün ne zaman çıkacağı ise pek çok izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3. bölümü 9 Eylül'de Amazoın platformunda yerini alacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri nereden, nasıl izlenir?

Yüzüklerin Efendis dizisi Amazon Prime Video'da yayınlanacak. Dizinin 1. sezonunun 8 bölümden oluşması bekleniyor ve her bir bölüm farklı haftalarda yayına girecek. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisini izlemek isteyenler her hafta Amazon Prime Video'da yerlerini almak zorunda.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri hakkında

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Amazon Prime Video için geliştirilen bir dizi. J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatacak. Dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Yapımcılığını Amazon Studio, Tolkien Estate, HarperCollins ve New Line Cinema üstlenirken dizi sorumlusu görevinde John D. Payne ve Patrick McKay bulunmaktadır.

Amazon, Kasım 2017'de Yüzüklerin Efendisi için televizyon hakkını 250 milyon dolara satın almak için Tolkien Estate ile bir anlaşma yaptı ve en az 1 milyar dolar değerinde beş sezonluk bir üretim taahhüdü verdi. Bu diziyi, bugüne kadarki en pahalı televizyon dizisi haline getirdi. Payne ve McKay Temmuz 2018'de işe alındı ve yaratıcı ekibin kalan üyeleri bir yıl sonra açıklandı. Oyuncu seçimleri dünya çapında gerçekleştirildi. Çekimler Şubat 2020'de Auckland, Yeni Zelanda'da, orijinal film serisinin çekildiği mekanlarda başladı.