The Boys 4. sezon ne zaman? The Boys 4. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon çıkacak mı? soruları şu sıralar dizi tutkunları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Son zamanların en popüler dizileri arasında yer alan The Boys konusu ve oyuncu kadrosu ile rakip platformlardaki yapımlara üstünlük sağlamayı başardı. Fantastik bilim kurgu türünde olan dizi Amazon Prime Video'nun en çok izlenen ve sabırsızlıkla beklenen dizisi oldu. 3. sezon bölümleri Haziran ayında platformda yerini alan dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 8 bölümden oluşan 3. sezonu bitiren dizi tutkunları 4. seoznun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

Haziran ayında Amazon Prime'da gösterime giren dizi 8 bölümden oluşuyordu. Her hafta yeni bir bölümü yayınlanan daizinin 8. ve final bölümü 8 Temmuz Cuma günü yayınlandı. The Boys'un 3. sezonunu tamamlayan dizi severler 4. sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. The Boys 4. sezona dair çok önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncusu Karl Urban 4. sezonun izleyiciler ile buluşacağını açıkladı.

Dizide the Boys ekibinin başında yer alan Billy Butcher karakterini canlandıran Karl Urban'dan 4. sezona dair önemli açıklama geldi. Urban “Evet, muhtemelen 4. sezon çekimlerine 22 Ağustos'ta başlıyoruz. Bu yüzden geri dönüyorum, Butcher'ı geri almak için sabırsızlanıyorum. Oynaması eğlenceli bir çete, sıkı çalışıyoruz ve sıkı oynuyoruz ve bu sezonun sonunda karakterleri bıraktığımız yerden nereye götürdüklerini görmek için sabırsızlanıyorum.” Açıkalmalara göre bir değerlendirme yapılırsa The Boys 4. sezonun 2023 yaz aylarında ekranlara gelmesi muhtemel görünüyor.

The Boys hakkında

The Boys, ABD yapımı süper kahraman temalı bir internet dizisidir. Garth Ennis ile Darick Robertson'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan dizi, Eric Kripke tarafından Amazon Prime Video için geliştirilmiştir. Dizi, güçlerini süistimal eden süper kahramanlara karşı savaşan The Boys isimli bir ekibi konu almaktadır.

The Boys, süper güçlere sahip kişilerin Vought International isimli bir şirkete ait olduğu ve markalaştırıldığı bir evrende geçmektedir. Bu kişiler her ne kadar toplum tarafından kahraman olarak görülse de, çoğunluğu gerçek hayatlarında kibirli ve yozlaşmıştır. Dizide başlıca iki grup bulunmaktadır: Vought International'ın ana süper kahraman grubu The Seven ve yozlaşmış süper kahramanları kontrol altında tutan The Boys.

The Boys tüm süper güçlülerden nefret eden Billy Butcher tarafından yönetilmektedir; The Seven'ı ise egoist ve sadist süper kahraman Homelander yönetmektedir. İki grup arasında bir çatışmanın başlaması süresince iki gruba da yeni birer üye katılır: kız arkadaşı The Seven'ın bir üyesi tarafından öldürülen Hughie Campbell (The Boys) ve The Seven'ı idolize eden Annie January / Starlight.

