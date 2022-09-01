Musa Eroğlu ne dedi? Musa Eroğlu Hz. Ali’ye hakaret mi etti? Musa Eroğlu açıklaması

Ünlü Türkücü Musa Eroğlu’nun Hz. Ali hakkındaki açıklaması sosyal medya üzerinden vatandaşların tepkisine neden oldu. Peki Musa Eroğlu Hz. Ali hakkında ne dedi? Musa Eroğlu Hazreti Ali’ye küfür mü etti? İşte Musa Eroğlu olayı hakkında detaylar…

Türkücü Musa Eroğlu, Hazreti Ali'nin “Zülfikar” isimli kılıcı ile ilgili söylenen sözlerle dalga geçerek hakaretler etti. Özellikle Alevi vatandaşların tepkisine neden olan bu açıklamalar büyük tepkiye neden oldu. Musa Eroğlu Hazreti Ali'ye ne dedi? Musa Eroğlu Hz. Ali'ye hakaret mi etti? Musa Eroğlu olayını araştıran vatandaşlar bu soruların cevabına yanıt arıyor.

İslam aleminin saygıyla andığı, Hazreti Peygamber'in damadı ve 4. Halife olan Hazreti Ali hakkında hakaretler eden Musa Eroğlu, sosyal medya üzerinden bütün vatandaşların tepkisini çekti. Gündeme oturan Musa Eroğlu'nun Hazreti Ali hakkındaki açıklaması merak ediliyor.

Musa Eroğlu Hz. Ali'ye hakaret mi etti?

Hazreti Ali'nin kılıcı zülfikar ile ilgili söylentiler ile bir arkadaş meclisinde dalga geçen türkücü Musa Eroğlu, sınır bilmeden Hz. Ali hakkında hakaretlerde bulundu. Videosu gündeme düşen Eroğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın.”

Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye hakaret ettiği video

Sosyal medyada gündem olan Musa Eroğlu'nun açıklamaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Eroğlu'nun paylaşılan o videosu için TIKLAYIN

Musa Eroğlu kimdir?

1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde doğdu. Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir. Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top'un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.1966'da evlendiği eşiyle ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.