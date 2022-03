Will Smith tokat olayı gerçek mi, kurgu mu? Will Smith Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atması oyun mu? Will Smit neden vurdu? soruları 94'üncü Akademi Ödülleri Töreni sonrasında herkes tarafından sorulmaya başlandı. Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törene Will Smith'in sunucu komedyen Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu. Peki Will Smith Chris Rock'a niye tokat attı, neden vurdu? Tokat olayı bir show muydu yoksa gerçek miydi?

Will Smith tokat olayı gerçek mi, kurgu mu? Will Smith Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atması oyun mu? Will Smit neden vurdu? soruları 94'üncü Akademi Ödülleri Töreni sonrasında herkes tarafından sorulmaya başlandı. Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törene Will Smith'in sunucu komedyen Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu. Peki Will Smith Chris Rock'a niye tokat attı, neden vurdu? Tokat olayı bir show muydu yoksa gerçek miydi?

ABD'li ünlü aktör Will Smith Oscar Ödülleri gecesinde King Richard'daki rolüyle 'en iyi erkek oyuncu' ödülüne layık görüldü. Gecenin en eğlenceli ismi olması beklenen Will Simith'ten herkesi şoke eden bir hareket geldi. Will Smith törenin sunuculuğunu yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Salondakiler ve ekran başındakiler yaşanan olay karşısında büyük bir şok geçirdi. Will Smith tokat olayı gerçek mi, kurgu mu? Will Smith Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atması oyun mu? soruları sorulmaya başlandı.

Will Smith neden tokat attı?

Will Smith'in Chris Rock'a karısı hakkında sözleri nedeniyle vurduğu iddia edildi. Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi. Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı. Will Smith'in kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünün Akademi tarafından kendisinden geri istenilecebileceği konuşulanlar arasında.

Will Smith tokat olayı gerçek mi, kurgu mu?

Oscar ödüllerine damga vuran olayın krgu mu yoska gerçek mi olduğu tartışılmaya başlandı. Sosyal medayada pek çok kişi olayın gerçek olduğunu düşünse de bazıları olayın danışıklı dövüş olduğu görüşünde. Ancak salonda bulunan Vanity Fair yöneticilerinden biri tokatın planlanmadığını açıkladı. Tokatın ardından yayıncı kuruluşun sesi kesmesi de bunun beklenmedik bir olay olduğuna işaret ediyor.

Gecede konuklar arasında bulunan ünlü yönetmen Judd Apatow, olayla ilgili attığı Twit'te "Onu öldürebilirdi" açıklamasında bulundu. Oyuncunun tüm kontrolünü kaybettiğini belirten Apatow, paylaşımında "Aklını kaçırdı" yorumunu yaptı. Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı.

Will Smith özür diledi

Gerçekleşen olayın ardından En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almak için sahneye çıkan 53 yaşındaki aktör, "Bu sektörde insanların sana saygısızlık yapmasına alışmalısın. Gülüp geçmeli ve bir problem yokmuş gibi davranmalısın" açıklamasında bulundu. Konuşmasının sonunda King Richard ekibine teşekkürlerini ileten Smith, Rock ile yaşadığı olaya ithafen "Akademi'den özür dilemek istiyorum. Aday olan tüm oyunculardan özür diliyorum" diye konuştu.