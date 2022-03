Will Smith, Chris Rock'a neden tokat attı? Will Smith sunucuya neden vurdu? Yumruk sebebi ne? Oscar ödülleri tokat olayı nedir?

Oscar ödülünde şok tokat! Will Smith, Chris Rock'a neden tokat attı? Will Smith sunucuya neden vurdu? Yumruk sebebi ne? 2022 yılında 94. kez sahiplerini bulan sinema ve film dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar ödüllerinde büyük bir skandal yaşandı. 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne King Richard filmindeki performansı ile layık görülen Will Smith sahneye çıkarak sunucu Chris Rock'a sert bir tokat attı. Neye uğradığını şaşıran ekran başındakiler ve salondakiler olayın neden yaşandığını araştırmaya başladı. Peki Oscar ödülleri tokat olayı nedir?

Will Smith, Chris Rock'a neden tokat attı?

King Richard'daki rolüyle Will Smith en iyi erkek oyuncu alanında ödüle layık görüldü. Will Smith'in sunucu Chris Rock'a yumruk atması gecenin skandalı oldu. Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı. En iyi Belgesel ödülünü sunmak için sahneye çıkan Chris Rock yaşanan olay sonrası kendisine verilen görevi tamamladı.

Oscar ödülleri tokat olayı nedir?

Oscar ödüllerinde büyük bir skandal yaşandı. 94. kez dağıtılan Akademi Ödülü programında Will Smith sunucu Chris Rock'a yumruk attı. Olay sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. Will Smith'in ödülünün geri alınabileceği de konuşulmaya başlandı.

Will Smith sunucuya neden vurdu?

Will Smith'in Chris Rock'a karısı hakkında sözleri nedeniyle vurduğu iddia edildi. Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi. Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı. Will Smith'in kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünün Akademi tarafından kendisinden geri istenilecebileceği konuşulanlar arasında.

Oscar kazananlar

EN İYİ FİLM: CODA

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Will Smith - King Richard

EN İYİ YÖNETMEN: Jane Campion - The Power of the Dog

EN İYİ KADIN OYUNCU: Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM: Drive My Car

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Ariana DeBose - West Side Story

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Troy Kotsur - CODA

EN İYİ UYARLAMA SENARYO: CODA

EN İYİ ANİMASYON: Encanto

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Dune - Greig Fraser

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Belfast - Kenneth Branagh

EN İYİ KISA FİLM: The Long Goodbye - Aneil Karia ve Riz Ahmed

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ: The Windshield Wiper - Alberto Mielgo ve Leo Sanchez

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: Cruella - Jenny Beavan

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ: Dune - Hans Zimmer

EN İYİ KURGU: Dune- Joe Walker

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ: The Eyes of Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram ve Justin Raleigh

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI: “No Time to Die” - No Time to Die

EN İYİ BELGESEL: Summer of Soul

EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Dune

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI: Dune - Patrice Vermette ve Zsuzsanna Sipos

