Will Smith tokat videosu izle | Will Simit Oscar ödülünde neden tokat attı? Chris Rock'a tokat anı video izle | ABD'li aktör Will Smith 94. Akademi Ödülleri töreninde yapmış olduğu hareketle Oscar ödüllerinin önüne geçti. Geceye eşiyle birlikte katılan Will Smith törenin sunucularından Chris Rock'a sert bir tokat attı. Salon ve ekran başındakiler bir anda şok olurken tokatın videosu ise milyonlarca kez izlendi. İşte Will Smith'in Oscar töreninde Chris Rock'a attığı okkalı tokatın videosu....

Will Smith tokat videosu izle | Will Simit Oscar ödülünde neden tokat attı? Chris Rock'a tokat anı video izle | ABD'li aktör Will Smith 94. Akademi Ödülleri töreninde yapmış olduğu hareketle Oscar ödüllerinin önüne geçti. Geceye eşiyle birlikte katılan Will Smith törenin sunucularından Chris Rock'a sert bir tokat attı. Salon ve ekran başındakiler bir anda şok olurken tokatın videosu ise milyonlarca kez izlendi. İşte Will Smith'in Oscar töreninde Chris Rock'a attığı okkalı tokatın videosu....

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Gecede King Richard'daki rolüyle Will Smith en iyi erkek oyuncu alanında ödüle layık görüldü. Ödülünü alan Will Smith sunucu Chris Rock'a şiddetli bir tokat attı. Olay dünya genelinde büyük ses getirirken tokatın nedeni de araştırılmaya başlandı. İşte Will Smith tokat videsu ve tokatın nedeni...

Will Smith tokat videosu izle

Will Smith sunucuya neden vurdu?

Will Smith'in Chris Rock'a karısı hakkında sözleri nedeniyle vurduğu iddia edildi. Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi. Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı. Will Smith'in kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünün Akademi tarafından kendisinden geri istenilecebileceği konuşulanlar arasında.

Oscar ödülleri tokat olayı nedir?

Oscar ödüllerinde büyük bir skandal yaşandı. 94. kez dağıtılan Akademi Ödülü programında Will Smith sunucu Chris Rock'a yumruk attı. Olay sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. Will Smith'in ödülünün geri alınabileceği de konuşulmaya başlandı. .