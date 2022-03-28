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TIMETURK / GENEL / 2022 bayram ikramiyesine zam mı yapıldı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

2022 bayram ikramiyesine zam mı yapıldı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

2022 bayram ikramiyesine zam mı yapıldı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? soruları şu sıralar yüz binlerce emekli tarafından soruluyor. Emeklikler her yıl iki defa Ramazan ve Kurban Bayramında ikramiye alıyor. Enflasyon oranının yüksek geldiği ve hayat pahalılığının arttığı ülkemizde emekli bayram ikramiyelerine de zam yapılması bekleniyor. 1000 TL ile başlayan emekli ikramiyesine geçen sene 100 lira zam yapılmıştı. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi artacak mı?

2 Saat Önce
2022-03-28 10:49:29
2022 bayram ikramiyesine zam mı yapıldı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

2022 bayram ikramiyesine zam mı yapıldı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? soruları şu sıralar yüz binlerce emekli tarafından soruluyor. Emeklikler her yıl iki defa Ramazan ve Kurban Bayramında ikramiye alıyor. Enflasyon oranının yüksek geldiği ve hayat pahalılığının arttığı ülkemizde emekli bayram ikramiyelerine de zam yapılması bekleniyor. 1000 TL ile başlayan emekli ikramiyesine geçen sene 100 lira zam yapılmıştı. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi artacak mı?

Her yıl iki defa ödenen emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. İl kez 2018 yılında ödenen bayram ikramiyelerine bu sene iyi bir zam yapılması gündemde.

2022 bayram ikramiyesine zam mı yapıldı?

2022 bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Konuşulan iddialara göre emekli bayram ikramiyelerinin 1750 TL'ye kadar çıkabielceği belirtiliyor.

Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da konuya ilişkin olarak, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis'te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı 2022'de 2 Mayıs'ta başlıyor. Dolayısıyla ikramiyelerin Nisan ayı sonunda hesaplara yatması bekleniyor. .

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