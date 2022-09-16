Somer Şef'in restoranında (Efendy) fiyatlar ne kadar? Efendy fiyat listesi 2022 | Somer Şef restoranı menü yemek fiyatları kaç TL? TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef'in jüri üyelerinden Somer Şef 'Efendy' adlı restoranında birbirinden lezzetli yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Somer Şef'in restoranı Efendy'de fiyatların ne kadar olduğu pek çok vatandaş tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Somer Şef'in restoranında fiyat listesi...

Somer Şef'in restoranında (Efendy) fiyatlar ne kadar? Efendy fiyat listesi 2022 | Somer Şef restoranı menü yemek fiyatları kaç TL? TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef'in jüri üyelerinden Somer Şef "Efendy" adlı restoranında birbirinden lezzetli yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Somer Şef'in restoranı Efendy bu jez MasterChef yarışmacılarına ev sahipliği yapıyor. Somer Şef kendi restoranında yarışmacılara lezzetli yemekler yapmanın püf noktalarını anlatıyor. Efendy restoranın fiyatları da pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Somer Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar?

Somer Şef İstanbul'da açtığı Efendy adlı restoranı ile lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da faaliyet gösteren Efendy restoran etkilyeci ambiyansı ve güler yüzlü servisi ile ziyaretçilerini mutlu etmeyei başarıyor. Türk ve dünya mutfağından birbirinden lezzetli yemeklerin servis edildiği Somer Şef'in restoranında fiyatların ne kadar olduğu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Somer Şef Efendy restoran fiyatları hakkında net bir bilgi bulunmuyor. 4 ay önce internette yer alan bilgielre göre fiyatlar bazı ürünlerde şu şekildeydi:

Muhammara ile servis edilen Kadayıf Karides (210 TL)

İsli Et (115 TL)

Batırık (95 TL)

Lahana Kebap (110 TL

Kilis Pie (380 TL)

Somer Şef'in restoranında güncel fiyatları öğrenmek ve rezervasyon yapmak için https://checkandplace.com/public/request/efendy/istanbul adresine tıklayabilirsiniz.

Efendy fiyat listesi 2022

Somer Şef'in sevilen restoranı Efendy lezzet ve fiyat karşılaştırması yapıldığı zaman pek çok ziyaretçiden tam not almayı başarıyor. Günümüz şartlarında pek çok şeyin fiyatları değiştiği gibi restoranlarda da fiyatlar sabit kalmıyor. Somer Şef'in Efendy restoranında menü fiyat listesi için Efendt internet sitesinden iletişim numarası ile bilgi alabilir ve rezervasyon yapabilirsiniz.

Efendy hangi illerde var? Ankara-İzmir-Bursa'da var mı?

Somer Şef'in dünyaca ünlü markası Efendy restoran Avustralya'nın ardından ilk şubesini İstanbul'da açtı. Efendy'nin İstanbul dışında başka şunesi yoktur. Somer Şef'in restoranı Efendy yalnızca pazartesileri kapalıdır. Efendy diğer günler 12:00'den 00:00'a kadar açıktır.

Efendy hakkında?

Geleneksel tarifler ve bu topraklarda yetişen malzemelerle hazırladığımız yemeklerden oluşan menüler Efendy restoranlarında lezzet tutkunlarına sunuluyor. Anadolu kültüründen lham alınarak özenle hazırlanan yemekler ve menülerin içeriği mevsime göre değişiyor. Efendy restoranlardında mangal, çanak çömlek/seramik kaplar, fırında güveç gibi Anadolu'nun kadim pişirme yöntemlei kullanılıyor. Yemeklerde bu topraklarda yetişen taze, kaliteli ve mevsimsel ürünler kullanılıyor.

Efendy nerede?

Efendy İstanbul Adres: Levent, Nispetiye Cd No:13, 34330 Beşiktaş/İstanbul