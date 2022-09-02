Danilo Şef'in restoranı nerede, adı ne? Danilo Şef Filo D'olio restorantı hangi illerde var? Danilo Şef restoranı İzmir ve Ankara'da var mı? MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna geçtiğimiz yıllarda ülkemizde restorancılık alanında faaliyet göstermeye başlamıştı. Filo D'olio adında restoranlarını hizmete açan Danilo Zanna İtalyan yemeklerinin tüm örneklerini restoranında müşterilerine sunuyor. Lezzet tutkunlarının sıkça uğradığı restoranın nerede ve kaç şubesi olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor?

Danilo Şef'in restoranı nerede, adı ne? Danilo Şef Filo D'olio restorantı hangi illerde var? Danilo Şef restoranı İzmir ve Ankara'da var mı? MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zanna geçtiğimiz yıllarda ülkemizde restorancılık alanında faaliyet göstermeye başlamıştı. Filo D'olio adında restoranlarını hizmete açan Danilo Zanna İtalyan yemeklerinin tüm örneklerini restoranında müşterilerine sunuyor. Lezzet tutkunlarının sıkça uğradığı restoranın nerede ve kaç şubesi olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna restoranı ile oldukça sok konuşuluyor. MasterChef'in son bölümünde yarışmacıları kendi restoranında ğırlayan ve onlara ders veren Danilo Zanna İtalyan mutfağının püf noktalarını yarışmacılara anlattı. Danilo Zanna'nın restoranı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yemek severlerin uğrak noktası olan Filo D'olio restoranı Google'da en çok arananlar arasına girdi.

Danilo Şef'in restoranı nerede, adı ne?

Danilo Zanna Türkiye'de restorancılık alanına giriş yaptı. Açtığı restoran ile pek çok kişiden olumlu eleştiriler alan Danilo Zanna yeni şubesini de yemek severler ile buluşturdu. İtalyan ve Akdeniz mutfağının en güzel ve en leziz örneklerini restoranında yapan Danilo Zanna Filo D'olio adlı restoranı ile yemek severlerin damağında unutulmaz lezzetler bırakıyor.

Danilo Şef Filo D'olio restorantı hangi illerde var?

Ğnlü İtalyan şef Danilo Zanna Filo D'olio adlı restoranı ile İzmir ve İstanbul'da hizmet veriyor. İlk olarak İzmir'de müşterilerini ağırlayan ünlü şef yeni restoranını İstanbul'da açtı. Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Vadistanbul'da İtalyan mutfağı tutkunları için Filo D'olio açıldı. İzmir'de Filo D'olio İstinye Park Şubesi'nin yanında İstanbul'da Filo D'olio VADİSTANBUL Şubesi ile müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

Danilo Şef restoranı İzmir ve Ankara'da var mı?

Danilo Zanna'nın resotanı Filo D'olio İzmir'de faaliyet gösteriyor ancake henüz Ankara'da bulunmuyor.

Restoranın imza tatlısı tiramusu

Danilo Şef MasterChef'te sık sık tiramisu yapıyordu. Tiramisuyu kendine has bir şekilde yapan Danilo şef bunu restoranında sunuyor.

Filo D'olio şubeleri ve adresileri

Filo D'olio VADİSTANBUL Şubesi Adresi: ADRES: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No: 3/C, D:109C, 34396 Sarıyer/İstanbul

Filo D'olio İzmir İstinye Park Şubesi Adresi: Bahçeler Arası Mah. Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Sok. No:3, Balçova İzmir

Filo D'olio hakkında

İtalyan Şef Danilo Zanna'nın yarattığı Filo D'olio markası lezzet, servis ve üstün müşteri memnuniyetiyle misafirlerine alternatifsiz bir deneyim sunuyor.

Filo D'olio felsefesi, lokal ve taze ürünler ile İtalyan reçeteleri arasında bir sentez oluşturuyor.

Filo D'olio markasını farklı konseptlerde sunan Danilo Zanna, aynı zamanda Vadistanbul'da yer alan Lo Zio restoranı da bünyesine katarak Filo D'olio Trattoria konsepti ile hizmet veriyor.

Haftanın 7 günü hizmet veren Filo D'olio, misafirlerini şık, rahat ortamı, sıcakkanlı ve güler yüzlü hizmeti ile karşılıyor. .