Mehmet Şef'in restoranı nerede? Mehmet Şef MYK restoran İstanbul'da var mı? MYK restoran İstanbul'un neresinde, hangi ilçede? MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya kendi restoranında Anadolu mutfağının en leziz yemeklerini ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. MYK Restoran adı altında faaliyet gösteren Mehmet Şef'in restoranının nerede, hangi il ve ilçede olduğu merak ediliyor. Peki Mehmet Şef'in restoranı İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de var mı?

Mehmet Şef'in restoranı nerede? Mehmet Şef MYK restoran İstanbul'da var mı? MYK restoran İstanbul'un neresinde, hangi ilçede? MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya kendi restoranında Anadolu mutfağının en leziz yemeklerini ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. MYK Restoran adı altında faaliyet gösteren Mehmet Şef'in restoranının nerede, hangi il ve ilçede olduğu merak ediliyor. Peki Mehmet Şef'in restoranı İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de var mı?

TV8'de yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan MasterChef yarışmasının jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef'in restoranı merak konusu oldu. Yarışamcılara kendi restoranında ders veren Mehmet Şef Türk mutfağının püf noktlarını uygulamalı olarak anlattı. 9 Eylül'de yayınlanan MasterChef Türkiye'yi izleyen izleyiciler Mehmet Şef'in restoranı MYK'nın nerede olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Mehmet Şef'in restoranı nerede?

Mehmet Yalçınkaya daha önce vermiş olduğu bir röportajında MYK adlı restoranının sadece İstanbul' Yeşilköy'de olduğunu belirtti. Başka şubesi olmadığını belirten Mehmet Şef "Asılsız haberlere aldırış etmemenizi temenni ederiz" dedi. Mehmet Şef'in MYK resotoranı İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alıyor. Restoran Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini müşterilerine sunuyor.

MYK restoran İstanbul'un neresinde, hangi ilçede?

Mehmet Şef'in mutfağa girerek kendi elleriyle yaptığı lezzetler Bakırköy'de MYK restoranda sunuluyor. Mehmet Şef'in MYK restoranının başka şubesi yoktur.