MYK Gastro Arena fiyatı 2022 | Mehmet Şef MYK Gastro Arena eğitim ücreti ne kadar? Türkiye'nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya restorancılık alanında MYK adı altında faaliyet gösteriyor. MYK restoran ile Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini ziyaretçilerine sunan Mehmet Şef aynı zamanda MYK Gastro Arena ile mutfak sanatları konusunda dersler de veriyor. Son zamanlarda MYK Gastro Arena ücretleri vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Profesyonel aşçılık eğitimlerinin verildiği MYK Gastro Arena 2022 ücretlerine dair detaylar haberimizin detayında yer alıyor...

MYK Gastro Arena fiyatı 2022 | Mehmet Şef MYK Gastro Arena eğitim ücreti ne kadar? Türkiye'nin ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya restorancılık alanında MYK adı altında faaliyet gösteriyor. MYK restoran ile Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini ziyaretçilerine sunan Mehmet Şef aynı zamanda MYK Gastro Arena ile mutfak sanatları konusunda dersler de veriyor. Son zamanlarda MYK Gastro Arena ücretleri vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Profesyonel aşçılık eğitimlerinin verildiği MYK Gastro Arena 2022 ücretlerine dair detaylar haberimizin detayında yer alıyor...

TV8'de yayınlanan ve milyonlaca kişiyi ekran başına bağlayan MasterChef yarışmasının sevilen jürisi Mehmet Şef'in restoranı İstanbul'da lezzet tutkunlarına hizmet vermeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya'nın MYK Restoran adı altında hizmet veren işletmesi Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini sevenlerine sunuyor. Mehmet Şef ayı zamanda MYK Gastro Arena ile yemek tutkunlarına aşçılık ve mutfak sanatları eğitimi de veriyor. Son zamanların en popüler mesleklerinden biri olan aşçılığa merak salanlar MYK Gastro Arena fiyatı ne kadar? sorusuna yanıt arıyor.

MYK Gastro Arena fiyatı 2022

MYK Gastro Arena ücretleri alınan eğitimin çeşidine ve süresine göre farklılık gösteriyor. Mehmet Şef MYK Gastro Arena ücretleri için MYK restoran yerleşkesinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca 0536 214 45 86 – 0212 465 30 14 telefon numaralarından 2022 MYK Gastro Arena fiyatı ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

MYK Gastro Arena nerede?

Aşçı olmak isteyenlerin büyük talep gösterdiği MYK Gastro Arena İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy'de faaliyet gösteriyor. MYK Gastro Arena adresi şu şekilde; Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No: 23C Bakırköy – Yeşilköy / İSTANBUL

MYK Gastro Arena İletişim

0536 214 45 86 – 0212 465 30 14

MYK Gastro Arena hakkında

2019 yılında şef Mehmet Yalçınkaya tarafında kurulan MYK Gastro Arena, ileri teknoloji ile donatılmış mutfak üniteleri, kapsamlı müfredatı ve dinamik ekibiyle Mehmet Yalçınkaya'nın, “İnsanları mutlu etmek için iyi yemekler yapın!” mottosu ile yola çıkmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliği ile YÖK onaylı aşçılık eğitimi, kurumsal çözümleri ve workshoplarıyla sektöre yeni bir vizyon katan MYK Gastro Arena aynı zamanda bünyesinde MYK Restoran ve MYK Chef Marketi de bulunduran bir yaşam, eğitim ve inovasyon merkezidir.

Profesyonel Aşçılık Eğitimi

Şef olmak, bu alanda kariyer yapmak isteyen ya da servis standartlarını öğrenmek ve pratik yaparak kariyerini güçlendirmek isteyenlerin katılabileceği bir eğitim olan MYK Gastro Arena “Profesyonel Aşçılık eğitimi”, İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliği ile YÖK onaylı sertifikalıdır.

Öğrencilerine Türkiye'nin önde gelen restoran ve hotellerinde Şef Mehmet Yalçınkaya referansı ile 2 ay staj imkânı sunar.

Ücretsiz hijyen belgesi verilen, maksimum 8 kişilik sınıflarda birebir öğretimlerin verildiği, ürün ile topraktan sofraya kadar uzanan sürecin paylaşımı ile dünya ile entegre vizyon içeren müfredatı ile MYK Gastro Arena'da verilen Profesyonel Aşçılık eğitim detayları aşağıdaki gibidir:

MYK Gastro Arena'ya kimler katılabilir?

Mutfağa ilişkin temel bilgi, ilke ve tüm donanımı edindirmeyi amaçlayan profesyonel aşçılık eğitimine; kariyerine yiyecek-içecek sektöründe başlamayı ya da devam etmeyi planlayan, aşçılığını mesleğine dönüştürmek ya da sadece kendi mutfağının şefi olmak isteyen 18-55 yaş arasındaki tüm yemek tutkunları katılabilir.

MYK Gastro Arena eğitim süresi kaç ay?

Profesyonel aşçılık eğitimi 3 aylık planlanan bir programıdır. Katılımcılar 12 hafta boyunca, haftada iki gün ve günde 6 saat olmak üzere haftada 12 saat ders görürler. Eğitim programının toplamı 144 saattir. Eğitim sonrasında ise Türkiye'nin önde gelen restoran ve hotellerinde Şef Mehmet Yalçınkaya referansı ile 2 ay staj imkânı sunulur.

MYK Gastro Arena'da neler öğretiliyor?

Oryantasyon, Mutfakta Hijyen ve İş Güvenliği

Doğrama Teknikleri

Tavuk İşleme, Tavuk Suları, Bağlayıcılar ve Veloute Sos

Kahverengi Et Suları ve Soslar (Bechamel Sos ve Türevleri, Domates Sos ve Türevleri)

Emülsifiye Soslar, (Mayonez ve Hollandaise Türevleri)

Balık İşleme ve Sulu Isı Pişirme Teknikleri

Kabuklu Deniz Mahsulleri Eğitimi

İleri Balık Pişirme Teknikleri (Sıcak ve Soğuk Füme, Gravlaks, Carpaccio, Tartar, Pastırma, Confit)

Uzakdoğu Yemekleri Uygulamaları

Kuru Isı Pişirme Teknikleri (Roast, Saute, Stir Fry, Poelle)

Yağda Pişirme Teknikleri (Pan Fry, Deep Fry)

Et İşleme (Kuzu) ve Sulu Isı Pişirme Teknikleri (Etuve, Haşlama, Kağıtta Pişirme, Tuzda Pişirme)

Et İşleme (Dana) ve Kuru Isı Pişirme Teknikleri

Karışık Isı Uygulamaları (Braise, Pot Roast, Stew)

Makarna Uygulamaları

Sous Vide, Confit Pişirme Teknikleri

Salatalar ve Mezeler

Osmanlı'dan Günümüze Türk Mutfağı

Esnaf Lokantası Lezzetleri 1

Esnaf Lokantası Lezzetleri 2

Burger ve Sokak Lezzetleri

Mutfakta Teknoloji Kullanımı

Mutfakta Bilim (Moleküler Teknikler ile Yemekler Hazırlama)

Yeni Yemek Reçetesi Geliştirme

MYK Gastro Arena eğitmenleri kimler?

Mehmet Yalçınkaya

Mithat Yalçınkaya

Onur Kutluca

Sedat Yaman

Erkan Kıyıcıoğlu

Bedrettin Aydoğdu (Bedri Usta)