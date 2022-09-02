Danilo Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar? Danilo Şef'in restoranı Filo D'olio fiyat listesi 2022 | Danilo Şef restoran menü fiyatları

Danilo Şef'in restoranı Filo D'olio fiyat listesi 2022 | Danilo Şef restoran menü fiyatları | Danilo Şef'in restoranında fiyatlar ne kadar? Sosyal medyada sıkça paylaşılan restoranlar arasında yer alan Danilo Şef'in restoranı Filo D'olio'da fiyatların ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Danilo Şef'in restoranının adı ne? İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren Filo D'olio Restoran'da İtalya'nın birbirinden lezzetli yemeklerini tatmak mümkün.

TV8'in sevilen programlarından MasterChef Türkiye'de jüri olarak görev yapan İtalyan şef Danilo Zanna restornları ile oldukça çok konuşuluyor. MasterChef'in son bölümünde yarışmacıları kendi restoranında ağırlayan ve onlara İtalyan yemeklerine dair dersler veren Danilo Zanna'nın restoranının adı ve nerede olduğu pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022 Danilo Şef restoranı Filo D'olio fiyat listesi nedir? Danilo Şef'in restoranının adı ne? Danilo Şef restoran menü fiyatları kaç TL? Danilo Şef'in restoranında yemek fiyatları ne kadar? gibi sorular şu sıralar internette oldukça fazla araştırılıyor.

Danilo Şef'in restoranının adı ne?

İtalyan Şef Danilo Zanna Türkiye'de restorancılık alanında faaliyet göstermeye başladı. Danilo Zanna ilk olarak İzmir'de Filo D'olio adında restoran açtı. Restoranda İtalyan ve Akdeniz yemek kültürünün en lezzetli örnekleri müşterilerle buluşuyor. Filo D'olio adlı restoran daha sonra İstanbul'da bir şube açtı.

Danilo Şef'in restoranı Filo D'olio fiyat listesi 2022

MasterChef'in sempatik jüri üyesi Danilo Zanna İzmir ve İstanbul'da Filo D'olio adlı restoran ile hizmet veriyor. Lüks klasmanda hizmet veren restoranın menü fiyatları ise oldukça iddialı. Lezzet arayanların tercih ettiği restoranda İtalyan yemekleri ziyaretçilere servis ediliyor. Yemeksepeti'nden alınan fiyatlara göre işte Danilo Şef'in restoranı Filo D'olio'da fiyatlar;

Başlangıçlar

Burrata (Con Tartufo) 170 TL

Caprese Con Mozzarella di Bufala 175 TL

Carpaccio di Manzo 185 TL

Bruschetta 125 TL

Arancini 69 TL

Frittura di Mare 240 TL

Ana Yemekler

Coscia di Pollo 190 TL

Robespierre 345 TL

Branzino Puttanesca 305 TL

Pizzalar (Orta)

Margherita Pizza 170 TL

Margherita Verace Con Bufala Pizza 195 TL

Quattro Formaggi Pizza (Aggiungere Tartufo) 210 TL

Pizza Con Pepperoni 225 TL

Pizza Bianca Con Funghi Pizza 220 TL

Pizza Con Bresaola 275 TL

Pizza Con Burrata 230 TL

Makarnalar

Lasagna 230 TL

Penne All'Arrabbiata 160 TL

Tagliatelle Alla Bolognese 200 TL

Spaghetti di Mare 325 TL

Fettuccine Alfredo (Con Tartufo) 185 TL

Tatlılar

Tiramisu 115 TL

Napoleone 105 TL

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar Yemeksepeti'nden alınmıştır.

Danilo Şef'in restoranında yemek fiyatları ne kadar?

İtalyan şef Danilo Zanna'nın restoranında yemek fiyatlarının nispeten biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak lezzet arayanlar için bu fiyatların çok da önemli olmadığı görünüyor.

Danilo Şef Filo D'olio restorantı hangi illerde var?

Ğnlü İtalyan şef Danilo Zanna Filo D'olio adlı restoranı ile İzmir ve İstanbul'da hizmet veriyor. İlk olarak İzmir'de müşterilerini ağırlayan ünlü şef yeni restoranını İstanbul'da açtı. Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Vadistanbul'da İtalyan mutfağı tutkunları için Filo D'olio açıldı. İzmir'de Filo D'olio İstinye Park Şubesi'nin yanında İstanbul'da Filo D'olio VADİSTANBUL Şubesi ile müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.