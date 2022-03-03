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Sivas'ta yarın (4 Mart) okullar tatil mi? Sivas'ta 4 Mart Cuma okullar tatil edilir mi?

Sivas'ta yarın (4 Mart) okullar tatil mi? Sivas'ta 4 Mart Cuma okullar tatil edilir mi? sorusu kar yağışının etkili olması nedeniyle pek çok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Sivas'ta mevsim normalleri üzerinden seyreden hava sıcaklığı Mart ayının gelmesiyle yeniden düştü. Sivas'ta başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sivas'ta okula giden öğrenciler 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak edip araştırıyor.

2 Saat Önce
2022-03-03 18:50:39
Sivas'ta yarın (4 Mart) okullar tatil mi? Sivas'ta 4 Mart Cuma okullar tatil edilir mi?

Sivas'ta yarın (4 Mart) okullar tatil mi? Sivas'ta 4 Mart Cuma okullar tatil edilir mi? sorusu kar yağışının etkili olması nedeniyle pek çok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Sivas'ta mevsim normalleri üzerinden seyreden hava sıcaklığı Mart ayının gelmesiyle yeniden düştü. Sivas'ta başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sivas'ta okula giden öğrenciler 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak edip araştırıyor.

Meteoroloji'den Sivas'a uyarı geldi. Sivas'ta başlayan kar yağışının ilerleleyen saatlerde etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının beklendiği ilde yarın (4 Mart Cuma) okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar, tarihi kent meydanını beyaza bürüdü.

Sivas'ta yarın (4 Mart) okullar tatil mi?

Sivas'ta 4 Mart Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Sivas'ta kar tatili duyurularına ulaşabilmek için Sivas Valiliği, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıklarının duyurularını takip edebilirsiniz.

Sivas'ta 4 Mart Cuma okullar tatil edilir mi?

Sivas'ta başlayan yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Sivas'ta 4 Mart'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama henüz gelmedi.

Sivas hava durumu 4 Mart

Bugün hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte İç Anadolu'nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas), Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İl merkezlerinde 4-10 cm, yükseklerde 10-20 cm civarı örtü yapması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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