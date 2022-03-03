Konya'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya'da 2 Mart'ta başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Konya'da yoğunlaşan kar yağışı ulaşımı da vurdu. Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya yolu da araç trafiğine kapatıldı. Konya'da devam eden kar yağışları nedeniyle öğrenciler 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

Konya'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya'da 2 Mart'ta başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Konya'da yoğunlaşan kar yağışı ulaşımı da vurdu. Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya yolu da araç trafiğine kapatıldı. Konya'da devam eden kar yağışları nedeniyle öğrenciler 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

Konya'da kar yağışları günler sonra yeniden başladı. Kenti beyazlara bürüyen kar yağışı vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Trafikte büyük aksamalar yaşanırken bazı ilçelerde de eğitime 3 Mart Perşembe günü için ara verildi. Konya'nın 9 ilçesinde 3 Martta okullar tatil edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi. Bu lçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

Konya'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi?

Kar yağışlarının yer yer devam ettiği Konya'da 4 Mart Cuma günü (yarın) okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor. Kar taili haberi ekleyen öğrenciler "Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?" sorusunu da sormaya başladı. Konya'da 4 Mart için henüz kar tatili açıklaması gelmedi.

Konya'da okullar tatil edilir mi?

Konya'da 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine Konya Valiliği karar veriyor. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları ve il milli eğitim müdürlüklerinin duyuruları da yakından takip edilerek kar tatiline ilişkin son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Konya-Antalya yolu trafiğe kapatıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun kar yağışının başladığı Konya-Antalya yolunda araç geçişlerine izin verilmiyor. Konya Antalya yolu bu sabah saat 05.00 sıralarında araç geçişlerine kapatıldı. Trafiğe kapatılan Antalya-Konya yolunun açılması için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Bölge halkının yoğun kullandığı ve Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan yol yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.