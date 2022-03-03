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Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Sinop 4 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Sinop'ta kar tatili uzadı mı?
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TIMETURK / GENEL / Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Sinop 4 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Sinop'ta kar tatili uzadı mı?

Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Sinop 4 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Sinop'ta kar tatili uzadı mı?

Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Sinop 4 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Sinop'ta kar tatili uzadı mı? Sinop'ta başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kentte hayat olumsuz etkilenirken 3 Mart günü içinde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam ettiği Sinop'ta 4 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merakla bekleniyor. Sinop kar tatili gelişmeleri haberimizde olacak...

2 Saat Önce
2022-03-03 18:42:46
Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Sinop 4 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Sinop'ta kar tatili uzadı mı?

Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Sinop 4 Mart Cuma okullar tatil edildi mi? Sinop'ta kar tatili uzadı mı? Sinop'ta başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kentte hayat olumsuz etkilenirken 3 Mart günü içinde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam ettiği Sinop'ta 4 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merakla bekleniyor. Sinop kar tatili gelişmeleri haberimizde olacak...

Havaların yeniden soğumasıyla yurt genelinde kar yağışları tekrar başladı. Pek çok ilimizden benzer kar manzaraları gelirken okullar da bazı il ve ilçelerde tatil edildi. Sinop'ta da 3 Mart Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Kar yağışının devam ettiği kentte 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılımaya başlandı.

Sinop'ta yarın okullar tatil mi?

Sinop'ta 4 Mart Cuma günü okulların tail edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sinop 4 Mart Cuma okullar tatil edildi mi?

Sinop'ta başlayan yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 3 Mart'ta tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte bugün kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi. ​​​​​​

Konya'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
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