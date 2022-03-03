Samsun'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Samsun'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? sorusu Samsun'da yaşayan pek çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Samsun'da başlayan yoğun kar yağışı bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Samsun'da yaşanan kar yağışı nedeniyle 3 Mart Perşembe günü için bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Yer yer devam eden kar yağışı nedeniyle 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Samsun'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Samsun'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? sorusu Samsun'da yaşayan pek çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Samsun'da başlayan yoğun kar yağışı bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Samsun'da yaşanan kar yağışı nedeniyle 3 Mart Perşembe günü için bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Yer yer devam eden kar yağışı nedeniyle 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Samsun'da yoğun kar yağışı devam ederken öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Samsun'da yarın okullar tatil mi?

Samsun'da 4 MArt Cuma günü okulların tatil edilecek mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Samsun'da okulların tatil edilmesine Samsun Valiliği karar veriyor. Ayrıca ilçe bazlı kar tatili duyuruları için de Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamaları takip edilebilir.

4 Mart Cuma Samsun'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Samsun'da okulların tatil edildiğine dari henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi açıklama geldiği zaman haberimizi güncelleyeceğiz. Samsun'da 3 Mart ünü için bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti.

3 Mart'ta Samsun'da bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti

Samsun'da devam eden kar yağılşları nedeniyle 3 Mart Perşembe günü için bazı ilçelerde okulların tatil edilmesine karar verilmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.