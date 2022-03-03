Isparta'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Isparta'da kar tatili uzadı mı? Isparta'da bugün okul var mı? Isparta'da Şubat ayı ile başlayan kar yağışları kentte hayatı adeta felç etmişti. Günlerdir elektrik verilemeyen Isparta'da tam havalar düzeliyor derken yeniden kar yağışı başladı. Isparta'da yoğun kar yağışları nedeniyle 3 Mart Perşembe günü okullar tatil edildi. Devam eden kar yağışı nedeniyle Isparta'da (yarın) 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Isparta'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Isparta'da kar tatili uzadı mı? Isparta'da bugün okul var mı? Isparta'da Şubat ayı ile başlayan kar yağışları kentte hayatı adeta felç etmişti. Günlerdir elektrik verilemeyen Isparta'da tam havalar düzeliyor derken yeniden kar yağışı başladı. Isparta'da yoğun kar yağışları nedeniyle 3 Mart Perşembe günü okullar tatil edildi. Devam eden kar yağışı nedeniyle Isparta'da (yarın) 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Isparta'da kar yağışları yeniden başladı. Şubat ayında günlerce yağan kar yağışı nedeniyle kent genelinde hayat adeta durma noktasına gelmişti. Okullarda 2. dönemin başlangıcı bir hafta ertelenmiş, kamu kurumları çalışamaz hale gelmişti. Ayrıca yoğun kar yağışları nedeniyle Isparta geneline uzun süre elektrik verilememişti. Mart ayı ile birlikte Isparta'da kar yağışı yeniden başladı ve 3 Mart Perşembe günü okullar tatil edildi. Soğuk ve karlı havanın devam etmesiyle öğrenciler ve veliler Isparta'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.

Isparta'da yarın (4 Mart) okullar tatil mi?

Isparta'da 4 Mart günü için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Isparta'da kar tatili için kararı Isparta Valiliği alıyor. Valiliğin duyuruları yakından takip edilerek kar tatiline ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz.

Isparta 4 Mart hava durumu

Isparta'da kar yağışlarının bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. Kar yağışları nedeniyle pek çok yol da ulaşıma kapanabilir. Isparta'da elektrik kesintileri de kar yağışı nedeniyle başladı.

Isparta'da 3 Mart'ta okullar tatil edildi

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. Hava sıcaklığının da gece saatlerinde eksi derecelere düşeceğinin belirtildiği açıklamada, "İl genelinde 3 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi. Ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Isparta'da yeniden elektrikler kesildi

Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor. Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi. Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.