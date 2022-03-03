Denizli'de yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? Denizli'de okul var mı? Denizli'de kar tatili 4 Mart'ta uzadı mı? Mart ayının gelmesiyle Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Pek çok ilde başlayan yoğun kar yağışları nedeniyle okulların tatil edildiği haberleri geldi. Denizli'de de kar yağışları nedeniyle okullar 3 Mart Perşembe günü tatil edilmişti. Kar yağışlarının devam ettiği ilde 4 Mart cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Denizli'de yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? Denizli'de okul var mı? Denizli'de kar tatili 4 Mart'ta uzadı mı? Mart ayının gelmesiyle Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Pek çok ilde başlayan yoğun kar yağışları nedeniyle okulların tatil edildiği haberleri geldi. Denizli'de de kar yağışları nedeniyle okullar 3 Mart Perşembe günü tatil edilmişti. Kar yağışlarının devam ettiği ilde 4 Mart cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Mart ayının gelmesiyle havalar aniden soğudu ve pek çok ilde kar yağışları yeniden başladı. Yoğun kar yağışları en çok ulaşım hatlarını etkiliyor. Kar yağışları nedeniyle pek çok ilde okulların tatil edildiği haberi geldi. Denizli'de de eğitimlere 3 Mart Perşembe günü ara verildi. Denizli'de yaşayan öğrenciler de 4 Mart cuma günü de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

Denizli'de yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi?

Denizli'de yarın yani 4 Mart Cuma günü için okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Denizli'de okulların tatil edilmesine Denizli Valiliği karar veriyor. Ayrıca ilçe bazlı okul tatillerine ise ilçe kaymakamlıkları karar verebiliyor.

3 Mart Perşembe günü okullar tatil edildi

Denizli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart günü için eğitime ara verildi. Denizli Valiliği okulların tatil olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi. Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Denizli 4 Mart cuma hava durumu

Denizli'de 4 Mart Cuma gününde yer yer kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Denizli'de soğuk havalar bir süre daha etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'de 3 Mart Perşembe günü için okullar tatil edilmişti. .