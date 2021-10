Selülittten şikayetçiyseniz at kılı fırçası kullanın

Yüzyıllardır bilinen ve kullanılan at kılı fırçaları son zamanlarda satış rekorları kırıyor. Bu kadar talep görmesinin nedeni ise cilde çok iyi gelmesi. Peki at kılı fırçasının cildimize faydaları neler? Nasıl kullanmak gerekiyor? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik...

At kılı fırçası at kıllarından üretilir. Atın kuyruk ve yelesi tercih edilir. Kazakistan'da ve Moğolistan'da günlük olarak atlar taranır. Kılları kesilir ve saklanır. Ülkemizde at kılı, erkek tıraş fırçalarında kullanılıyordu. Daha sonra kadınlar da bu fırçayı kendi bakım rutinlerinde kullanmaya başladı. At kılı fırçası vücuda masaj yapmak için kullanılabilir. Bu işleme kuru fırçalama denir. At kılı fırçalarının cildimize birçok yararı vardır.

At kılı fırçalarının vücudumuza ne gibi yararları vardır?

At kılı fırçaları kan dolaşımını hızlandırır. Kuru fırçalamadan sonra cildinizin kızardığını görürsünüz. Bu tahrişe bağlı bir kızarıklık değil, kan dolaşımının artmasına bağlı kızarıklıktır. Kan dolaşımı arttığında cilt güçlenir ve parlak bir görünüm kazanır.

At kılı fırçaları ciltte peeling etkisi oluşturur. Bu sayede cildi ölü derilerden arındırır. Ayrıca kir ve yağ da ciltten uzaklaşır. Bu sayede cildiniz daha temiz, daha ferah, daha pürüzsüz ve parlak bir görünümde olur.

At kılı fırçası ile cildinizi düzenli olarak fırçalarsanız selülit ve çatlak problemi ortadan kalkar. Cildiniz daha dolgun olur.

At kılı fırçası lenf sistemini de destekler ve bu sayede toksinler ciltten uzaklaşır.

At kılı fırçasıyla yüzümüzü fırçalamak doğru mu?

Yüzümüzün cildi oldukça hassastır. Bu yüzden kuru fırçalama tekniğiyle yüzünüzü fırçalamak istiyorsanız sert değil yumuşak bir fırça edinmeli ve onunla bu işlemi yapmalısınız. Fırçalama esnasında fırçayı çok bastırmamalı cildinize karşı nazik olmalısınız. Ayrıca yüzünüzü fırçalarken alnınızdan başlayıp çenenize doğru fırçalamalısınız. Çene kısımlarında ise nazikçe elmacık kemiklerinize doğru fırçalamalısınız. Fırçalama işlemi bittikten sonra cildinizi ılık suyla durulamalı ve nemlendirici krem sürmelisiniz.

At kılı fırçasıyla bacaklarımızı nasıl fırçalamamız gerekir?

Kuru fırçalama işleminde cildiniz tamamen kuru olmalıdır. Fırçalamaya önce ayak bileğinden başlamalı ve yukarıya doğru uzun ve dairesel hareketlerle fırçanızı hareket ettirmelisiniz.

At kılı fırçasıyla kollar nasıl fırçalanmalı?

At kılı fırçasıyla kollarınızı da fırçalayabilirsiniz. İşleme bileklerinizden başlayıp koltuk altına doğru fırçalamalısınız.

At kılı fırçasının bakımı nasıl olmalı?

At kılı fırçaları dayanıklıdır, uzun süre kullanılabilir. Ayda bir kez sadece su ile yıkayıp güzelce kurutmalısınız.

