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TIMETURK / DÜNYA / Twitter’dan Taliban Sözcüsüne kısıtlama

Twitter’dan Taliban Sözcüsüne kısıtlama

Sosyal medya platformu Twitter, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Farsça ve Peştuca paylaşım yaptığı hesabına kısıtlama uyguladı.

54 Dakika Önce
2021-10-03 21:02:57
Twitter’dan Taliban Sözcüsüne kısıtlama

Taliban Sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Mücahid'in Twitter hesabına girenler, "Dikkat, bu hesap geçici süreliğine kısıtlanmıştır." ifadesi ile karşılaştı.

Mücahid'in İngilizce paylaşım yaptığı hesabına ise herhangi bir kısıtlamanın getirilmediği görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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