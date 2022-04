Salatı tefriciye duası günde kaç defa okunmalıdır?

Vatandaş internet üzerinden salât-ı tefriciye duası hakkında internette araştırma yapıyor. Peki salât-ı tefriciye duası günde kaç kez okunmalıdır? Duanın okunuşu nedir?

Salât-ı tefriciye duaları salât-ü selâm türü olarak bilinen dualardandır. Peki salât-ı tefriciye dualarının anlamı nedir? Günde kaç kez okunması makbuldür?

Salât-ı tefriciye duası okunuşu

"Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tamman ala Seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadu ve tenfericu bihil kürebu ve tukda bıhıl hava icu tunalu bijir regaibu ve hüsnül havatimi ve yustaskal gamamu bi vecihil Kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedi külli malumin lek."

Salat-ı Tefriciye duası yararları

Duanın 4444 kez okunması kişilerin hayırlı ve önemli olarak bekledikleri işleri olumlu olarak sonuçlanmasına yarar. Aynı zamanda kişinin üstündeki bela ve musibetler de ortadan kalkar. Her gün 41 kez okunması halinde huzursuzluk ve mutsuzluk gibi duyguların geçmesi ve rızkın bollaşması da mümkün. Her gün 21 kez okunması ise kişinin rızkının yağmur gibi akmasını sağlar. Namaz vakitlerinden sonra 11 kez okunması halinde kişi rızkının kesilmeyeceği ve maddi manevi açılardan yüksek mertebelere ulaşacağı düşünülür. Günde 100 kez okuyan kişilerin amaçlarına ve istedikleri işe kavuşacağı ve akla bile gelmeyecek olumlu gelişmeler yaşanacağı düşünülür. Hasta olan kişi duayı okursa şifa bulacağı rivayet edilir. Bu duayı sürekli olarak okuyan kişilerin düşman ve kötü insanlardan korunacakları da rivayet edilir. Günde 4444 kez duayı okuyan kişi sıkıntılarından ve tüm dertlerinden arınacakları düşünülür.

Duanın anlamı

"Allah'ım! Efendimiz olan Hz. Muhammed'e mükemmel bir şekilde rahmat ve salat eyle, kusursuz bir şekilde selam ve selamet vermeni hep birlikte temenni ediyoruz. O Peygamberdir ki onun hürmeti ile çok düğüm çözülür, sorunlar ve belalar da tümüyle onun hürmetini açılması ile dağılır, dilek ve istekler de onun hürmeti ile yerine gelir. Tüm amaçlara onun hürmeti ile erişilir ve tüm güzel netiveler onun hürmeti ile elde edilir. Onun şerefli olan yüzü sayesinde bulutlarda olan yağmur istenir. Allah'ım onun ehl-i beytine, onun ashabına ve aynı zamanda her göz kırpacak kadar olan zamanda, her nefes vaktinde sana malum olan varlıkların sayısı kadar salat et." .