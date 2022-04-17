DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hakan Ural'dan iftar paylaşımı: 'Sevmek ayıp mı yahu!'
23 Nisan resmi tatil mi 2022? 22 Nisan okul var mı? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?
Meclis'te kabul edildi: At yarışı gelirleri, Varlık Fonu'na aktarılacak
Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 29 yıl geçti
Batman Petrolspor - Hendekspor maçını canlı izle! 3.Lig
Niğde Anadolu FK - Sarıyer maçı canlı yayınlanacak mı?
'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak da ben Kılıçdaroğlu'nu öveceğim! Salak mıyım abi ben?'
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu İBB’nin projelerini inceledi
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, yetim ve öksüz çocuklarla iftar açtı
Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı kaç rekat kılınmalıdır? En az kaç rekat teravih namazı kılınır Diyanet?
Ağrı'da feci kaza! 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
CHP’den ''cezaevinde işkence'' iddiası
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildi
Hamas: Mescid-i Aksa'daki saldırılardan İsrail sorumlu
Salatı tefriciye duası günde kaç defa okunmalıdır?

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

BURSA

19:51

04:46
19:51
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:35

04:31
19:35
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:18

04:15
19:18
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:58
19:01
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:55
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

ANKARA

19:35

04:31
SAHUR
19:35
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Karaçi'de gövde gösterisi! İmran Han, ABD'ye meydan okudu

Karaçi'de gövde gösterisi! İmran Han, ABD'ye meydan okudu

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, ABD komplosuyla Başbakanlık görevinden düşürülmesinin ardından ikinci mitingini gerçekleştirdi. Han, Karaçi şehrinde milyonlarca kişiyle birlikte gövde gösterisi yaptı.

2 Saat Önce
2022-04-17 13:30:12
Karaçi'de gövde gösterisi! İmran Han, ABD'ye meydan okudu

Pakistan eski Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri İmran Han, ABD komplosuna karşı direnişine devam ediyor. Görevden düşürülmesinin ardından Pakistan'ın Karaçi şehrinde milyonlarca kişiyle birlikte ikinci mitingini yapan Han, bir kez daha ABD'ye meydan okudu.

miting

'KİMSEYE KÖLE OLMAK İSTEMİYORUZ'

Han, yaptığı açıklamada, büyük bir uluslararası komplonun Pakistan'a karşı gerçekleştirildiğini söyleyerek, hiçbir ülkeye karşı olmadığını ve insanlığın yanında durduğunu belirtti. Tüm ülkelerle dostça ilişkiler kurmak istediğini vurgulayan Han, bununla birlikte kimseye köle olmak istemediklerini kaydetti.

'ŞERİF AİLESİ 30 YILDIR ÜLKEYİ YAĞMALIYOR'

Han, görevden düşürülmesini komplo olarak nitelendirerek, bunun Pakistanlıların yabancı güçler için köleleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. "Bu komplo ile iktidara gelen Başbakan Şahbaz Şerif'in" ABD tarafından kendilerine dayatıldığını dile getiren Han, "Şerif ailesinin 30 yıldır ülkeyi yağmaladığını ve hırsızların geri döndüğünü" iddia etti.

'BEN NE SUÇ İŞLEDİM Kİ
MAHKEMELER GECE YARISI AÇILDI?'

Han, güven oylamasının gerçekleşeceği gün mahkemelerin kapılarının açıldığını anımsatarak, "Ben ne suç işledim ki mahkemeler gece saatinde açıldı." diye konuştu. ABD'ye seslenen Han, "ABD'ye soruyorum, sizin benimle ne sorununuz var?" dedi.

'KOMPLOYU KABUL EDERSENİZ
ÇOCUKLARINIZ SİZİ AFFETMEYECEK'

Han, halktan sokakları, caddeleri ve şehirleri doldurmalarını isteyerek, "Bu komployu kabul ederseniz çocuklarınız sizi affetmeyecek." şeklinde konuştu. Hükümetin partilerin yurt dışı kaynaklarına ilişkin davalarla PTI'yı siyaset sahnesinin dışına atmaya çalıştığını belirten Han, adil bir yargılama için mahkemenin diğer siyasi partilerle PTI'nın konuya ilişkin davalarını birlikte görmesi gerektiğini kaydetti. Han ayrıca hükümete erken seçim çağrısını yineledi. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş