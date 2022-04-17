Karaçi'de gövde gösterisi! İmran Han, ABD'ye meydan okudu

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, ABD komplosuyla Başbakanlık görevinden düşürülmesinin ardından ikinci mitingini gerçekleştirdi. Han, Karaçi şehrinde milyonlarca kişiyle birlikte gövde gösterisi yaptı.

Pakistan eski Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri İmran Han, ABD komplosuna karşı direnişine devam ediyor. Görevden düşürülmesinin ardından Pakistan'ın Karaçi şehrinde milyonlarca kişiyle birlikte ikinci mitingini yapan Han, bir kez daha ABD'ye meydan okudu.

'KİMSEYE KÖLE OLMAK İSTEMİYORUZ'

Han, yaptığı açıklamada, büyük bir uluslararası komplonun Pakistan'a karşı gerçekleştirildiğini söyleyerek, hiçbir ülkeye karşı olmadığını ve insanlığın yanında durduğunu belirtti. Tüm ülkelerle dostça ilişkiler kurmak istediğini vurgulayan Han, bununla birlikte kimseye köle olmak istemediklerini kaydetti.

'ŞERİF AİLESİ 30 YILDIR ÜLKEYİ YAĞMALIYOR'

Han, görevden düşürülmesini komplo olarak nitelendirerek, bunun Pakistanlıların yabancı güçler için köleleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. "Bu komplo ile iktidara gelen Başbakan Şahbaz Şerif'in" ABD tarafından kendilerine dayatıldığını dile getiren Han, "Şerif ailesinin 30 yıldır ülkeyi yağmaladığını ve hırsızların geri döndüğünü" iddia etti.

'BEN NE SUÇ İŞLEDİM Kİ

MAHKEMELER GECE YARISI AÇILDI?'

Han, güven oylamasının gerçekleşeceği gün mahkemelerin kapılarının açıldığını anımsatarak, "Ben ne suç işledim ki mahkemeler gece saatinde açıldı." diye konuştu. ABD'ye seslenen Han, "ABD'ye soruyorum, sizin benimle ne sorununuz var?" dedi.

'KOMPLOYU KABUL EDERSENİZ

ÇOCUKLARINIZ SİZİ AFFETMEYECEK'

Han, halktan sokakları, caddeleri ve şehirleri doldurmalarını isteyerek, "Bu komployu kabul ederseniz çocuklarınız sizi affetmeyecek." şeklinde konuştu. Hükümetin partilerin yurt dışı kaynaklarına ilişkin davalarla PTI'yı siyaset sahnesinin dışına atmaya çalıştığını belirten Han, adil bir yargılama için mahkemenin diğer siyasi partilerle PTI'nın konuya ilişkin davalarını birlikte görmesi gerektiğini kaydetti. Han ayrıca hükümete erken seçim çağrısını yineledi. .