Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 atama branş dağılımı | Hangi bölümden kaç kişi atanacak? 31 bin atama ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Niğde'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koca merakla beklenen Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin de sürecin başladığını açıkladı. Koca açıklamasında ilk etapta 31 bin 317 kişinin Sağlık Bakanlığı'na ataması yapılacağını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 atama branş dağılımı belli oldu mu? Hangi bölümden kaç kişi atanacak? 31 bin atama ne zaman yapılacak? soruları atama bekleyen sağlıkçılar tarafından sorulmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen on binlerce sağlık mezununu heyecanlandıran açıklamayı Niğde'de yaptı. Bakan Koca Niğde'ye gerçekleştirdiği ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca merakla beklenen 85 bin sağlık personeli atamalarına ilişkin de detav verdi.

Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 atama branş dağılımı

Bakan Koca merakla beklenen atama açıklamasını Niğde'den yaptı. Koca açıklamasında 85 bin atamanın ilk etabına başlanacağını duyurdu. Koca "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak." dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından atama kontenjan ve branş dağılımı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı

Bakan Koca'nın "31.317 sağlık personeli ataması yapılacak" duyurusunun ardından atamaların hangi bölüm ve branşlarda yapılacağı merak konusu oldu. Henüz atamalara ait kontenjan ve branş dağılımı açıklanmadı. ÖSYM'den gelecek olan klavuza göre atamalarda branş dağılımının netlik kazanması bekleniyor.

31 bin atama ne zaman yapılacak?

Heyecanla beklenen atamaların 2022 yılının sonlarına doğru yapılması bekleniyor. Bakan Koca atamaların hızlı bir şekilde yapılacağını açıklamıştı.

2022 Sağlık Bakanlığı atama sayısı kaç?

Bakan Koca Sağlık Bakanlığı'da 85 bin atama yapılacağını açıklamıştı. Koca "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi.

.