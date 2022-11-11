2022-2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin atama branş dağılımı | 42 bin 500 atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Hemşire-ebe-teknisyen-tekniker kaç kişi atanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen binlerce sağlık mezununu heyecanlandıran açıklamayı yaptı. Koca daha önce 85 bin personel alımına ilişkin sürecin başladığını ilk etapta 42.500 kişinin atamasının yapılacağını açıkladı. Peki hemşire, ebe, teknisyen ve tekniker 42 bin 500 atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

2022-2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin atama branş dağılımı | 42 bin 500 atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Hemşire-ebe-teknisyen-tekniker kaç kişi atanacak? soruları atama bekleyen binlerce sağlık mezunu tarafından son zamanlarda oldukça fazla soruluyordu. Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin beklenen açıklama Bakan Koca'dan geldi. Koca ilk etapta 42.500 kişinin ataması için sürecin başlayacağını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından atama bekleyen sağlıkçılar kendi bölüm ve branşlarında kaç kişinin atanacağını araştırmaya başladı.

2022-2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin atama branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündeme dair yaptığı değerlendirmede atamalara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında "85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz" dedi. Bu açıklamanın ardından sağlık bölümü mezunları atama branş dağılımın belli olup olmadığını sorgulamaya başladı. Henüz 31 bin Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin kadro ve branş dağılımı açıklanmadı.

42 bin 500 atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Bakan Koca herkesi sevindiren müjdeyi açıkladı. Koca saha önce yaptığı açıklamada bakanlığa 85 bin sağlık personeli ataması yapılacağını açıklamıştı. Koca son açıklamasında “Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Hemşire-ebe-teknisyen-tekniker kaç kişi atanacak?

42 bin 500 atamaya ilişkin henüz kadro ve branş dağılımı belli olmadı. ÖSYM'nin kalvuzu yayınlamasının ardından hangi bölüm ve branşta kaç kişinin atanacağı netlik kazanacak. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan atamalara bakılırsa bu sene de hemşire, ebe, tekniseyen ve tekniker atamalarının oldukça fazla olacağı tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Koca'dan 85 bin atama müjdesi

Bakan Koca Sağlık Bakanlığı'na 85 bin atama yapılacağını açıkladı. Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmasında "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi.

En fazla atama Tıbbi Sekreter bölümünde bekleniyor

Tıbbi sekreter alanında büyük atamaların yapılması bekleniyor. Koca Koca açıklamasında "Bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz." demişti.