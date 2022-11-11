2022-2023 Sağlık Bakanlığı Hemşire atama sayısı | Hemşire kaç kişi atanacak? Üniversite-lise mezunu hemşire kontenjan atama sayısı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel ataması yapılacağı Bakan Koca tarafından açıklandı. Atama bekleyen sağlıkçılar yaşanan son gelişme üzerine kendi bölüm ve branşlarında kaç atama olacağını araştırmaya başladı. Hemşireler de 2022-2023 Sağlık Bakanlığı 85 bin atama branş dağılımı ve kontenjana göre kaç hemşire atanacağını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı'na kaç hemşire alınacak? Hemşire atama sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen binlerce sağlık personelini sevindiren açıklamayı yaptı. Koca Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel atamasının yakın zamanda başlayacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasıyla sağlık mezunları kendi bölüm ve branşlarında ne kadar, kaç atama olacağını hesaplamaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nda her sene yapılan atamaların büyük bir bölümünü hemşireler oluşturuyor. Peki 2022-2023 Sağlık Bakanlığı hemşire atama sayısı kaç? H85 bin atama hemşire kaç kişi atanacak? Üniversite-lise mezunu hemşire kontenjan atama sayısı açıklandı mı?

2022-2023 Sağlık Bakanlığı Hemşire atama sayısı

Sağlık Bakanı Koca atama bekleyenleri sevindiren açıklamasını geçtiğimzi aylarda yaptı. Bakan Koca açıklamasında 85 bin sağlık personelşi alınacağını şu sözlerle duyurdu: "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi. Bakan Koca'nın açıklaması üzerine atama kontenjan ve branş dağılımları araştırılmaya başlandı. Hemşire atama sayıları ve kaç kişinin atanacağına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığ atama hemşire kaç kişi atanacak

Sağlık Bakanlığı 85 atamalara dair kadro ve branş dağılımı henüz netlik kazanmadı. Ancak geçmiş yıllarda yapılan atama sayılarına bakılırsa bu sene de hemşire atamalarının oldukça fazla olması bekleniyor.

Üniversite-lise mezunu hemşire kontenjan atama sayısı

Hem üniversite mezunu hem de lise mezunu hemşirelerin ataması yapılacak. Ancak atamalara dair branş ve kadro dağılımı ise henüz açıklanmadı. 85 bin personel alımına ilişkin isnin Cumhurbaşkanlığında imzalandığı ve atamaların ÖSYM'ye gönderildiği açıklandı.

85 bin atama kaç hemşire atanacak?

Hemşire atamalarına dair net rakamlar henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde lise mezunu ve üniversite mezunu hemşire atama kontenjanının açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan atama sayıları ise şöyl olmuştu:

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