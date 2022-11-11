2022 Sağlık Bakanlığı Röntgen teknikeri atama sayısı | 85 bin atama kaç Röntgen teknikeri (Radyoloji) atanacak? Röntgen bölümünden kaç kişi alınacak? Sağlık Bakanlığı bünyesine 2022 yılında 85 bin personel ataması yapılacağı açıklanmıştı. Atama bekleyen binlerce sağlıkçı açıklamanın ardından kendi bölüm ve branşlarında ne kadar atama yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Röntgen (radyoloji) mezunları röntgen teknikeri kaç kişi atanacak? sorusuna yanıt arıyor.

2022 Sağlık Bakanlığı Röntgen teknikeri atama sayısı | 85 bin atama kaç Röntgen teknikeri (Radyoloji) atanacak? Röntgen bölümünden kaç kişi alınacak? Sağlık Bakanlığı bünyesine 2022 yılında 85 bin personel ataması yapılacağı açıklanmıştı. Atama bekleyen binlerce sağlıkçı açıklamanın ardından kendi bölüm ve branşlarında ne kadar atama yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Röntgen (radyoloji) mezunları röntgen teknikeri kaç kişi atanacak? sorusuna yanıt arıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklama atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı heyecanlandıdı. Bakan Koca açıklamasında Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin atama yapılacağının müjdesini verdi. Tüm zamanların en yüksek sağlık ataması için gün sayılırken ssalıkçılar da kendi branş ve bölümlerinden kaç kişinin atanacağını araştırmaya başladı. Bakan Koca atamaya dair müjdesini "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı" ifadeleriyle duyurdu.

2022 Sağlık Bakanlığı Röntgen teknikeri atama sayısı

Sağlık Bakanlığı 85 atama içinde röntgen alanında da iyi bir atama yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı atama kadro ve branş dağılımı henüz netlik kazanmadı ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan atama dağılımına bakıldığında röntgen (radyoloji) atamasının yüksek olması bekleniyor.

85 bin atama kaç Röntgen teknikeri (Radyoloji) atanacak?

Bakan Koca 85 bin sağlık pesoneli atamasına ilişkin yaptığı açıkmalada: "85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz” Kendi bölüm ve branşlarında ne kadar atama yapılacağı da pek çok kişi tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.

Röntgen bölümünden kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanlığı 854 bin atamaya dair henüz kadro ve branş dağılımı belli olmadı. Önceki yıllarda yapılan atamalardaki dağılıma bakarak 85 bin sağlık personeli atamasında röntgen teknikeri ataması hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı bünyesine 2020 yılında yapılan 18 bin personel alımına ilişkin kontenjan ve branş sayıları aşağıdaki gibdir.

85 bin atamada röntgen teknikeri kaç kişi atanacak?

Sağlık Bakanlığı 85 bin atamada branş ve kadro dağılımı henüz ilan edilmedi. Sağlık Bakanığı ihtiyaçlar doğrultusunda branş dağılımını belirleyecek ve önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. .