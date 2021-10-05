Pizzacılar bu tarifi sır gibi saklıyor!

İtalyan lezzetlerinden pizzayı dışarıdan sipariş ettiğimizde genellikle yanlarında baharat karışımı da gönderilir. Bu baharat karışımları pizzanın lezzetini doruk noktaya çıkarır! Evde de böyle lezzetli karışım baharatlar hazırlayabilirsiniz. Sizler için pizza baharatı tariflerini derledik, gelin birlikte bakalım...



Dışarıdan pizza sipariş ettiğinizde paketin içerisinde mis gibi bir pizza baharatıyla karşılaşırsınız. Pizzanın lezzetini artıran bu baharat karışımları pizzacılar tarafından bir sır olarak saklanır. Bu yüzden evde ne yapsanız da bu karışımlardaki lezzeti yakalayamazsınız. Fakat sizlere vereceğimiz tariflerden memnun kalacağınızı düşünüyoruz. İşte tarifler...

Tarif 1

Bu baharat karışımı tarifini pizzanıza, et ve tavuk yemeklerine kullanıp lezzetlerini ikiye katlayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan malzemeler; üç çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı sarımsak tozu, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı kekik ve yarım çay kaşığı tuz. Tüm bu baharatları iyice birbirine karıştırıp kapaklı cam bir baharatlığın içine aktarın. Kullanmak için birkaç gün beklerseniz lezzeti tam oturacaktır. Daha çok miktarda pizza baharatı hazırlamak istiyorsanız malzemeleri aynı oranda artırmanız gerekir. Afiyet olsun!

Tarif 2

Acı yemeyi seviyor ve acılı pizza baharatlarını tercih ediyorsanız bu tarif tam size göre. Pizzanıza, et ve tavuk yemeklerine bu karışım baharatı kullanıp çok lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Gelelim malzemelere...

Acı bir pizza baharatı için; iki çay kaşığı acı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı acı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kuru fesleğen, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı sarımsak tozu ve yarım çay kaşığı tuza ihtiyacınız olacak.

Tüm bu baharatları güzelce harmanlayıp kapaklı cam bir kaba koyup birkaç gün bekletip tüketebilirsiniz. Bekleme süreniz baharatın lezzetinin oturması için gereklidir. Ara ara karıştırmayı da ihmal etmeyin.

Tarif 3

Pizzanızda aromatik baharatları seviyorsanız bu pizza baharatı tarifi hoşunuza gidecektir. Malzemeleri temin ederek işe başlayın. İşte malzemeler...

Aromatik bir pizza baharatı için bir çay kaşığı sarımsak tozu, bir çay kaşığı soğan tozu, bir çay kaşığı kuru fesleğen, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı dağ kekiği, bir çay kaşığı kişniş, bir çay kaşığı mercanköşk, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuza ihtiyacınız olacak.

Tüm bu leziz baharatları güzelce harmanlayın. Daha sonra kapaklı bir cam kaba koyun. Ara ara karıştırarak birkaç gün lezzetinin oturmasını bekleyin. Daha sonra pizzada, et ve tavuk yemeklerinde tüketebilirsiniz...

Hazırladığınız bu baharatları çok miktarda hazırlamak için malzemeleri aynı oranda artırmalısınız. Ayrıca kapaklı cam kaba koyduğunuz baharatlar serin ve kuru ortamda durmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.