Ortaokul 5., 6., 7., 8. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalınır mı?

Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalınır mı? Ortaokul 5., 6., 7., 8. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? soruları şu sıralar milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonlarına gelindi. Öğrenciler 17 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Bilindiği gibi ortaokulda dersleri başarısız olanlar için sınıfta kalma uygulanmıyor. Peki ortaokulda devamsızlık sınırını aşan öğrenciler sınıfta kalır mı?

Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalınır mı? Ortaokul 5., 6., 7., 8. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? soruları şu sıralar milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonlarına gelindi. Öğrenciler 17 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Bilindiği gibi ortaokulda dersleri başarısız olanlar için sınıfta kalma uygulanmıyor. Peki ortaokulda devamsızlık sınırını aşan öğrenciler sınıfta kalır mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde Eylül ayında yüz yüze olarak başladı. Kovid-19 salgını nedenyle uzun süre okullarından ayrı kalan ve uzaktan eğitime geçiş yapan öğrenciler bu sene kesintisiz yüz yüze eğitim gördü. 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran'da dağıtılacak karnelerle sona erecek. Karne günü yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı da artmaya başladı. Bu sene devamsızlık sınırını geçen öğrenciler sınıfta kalıp kalmayacaklarını merak içinde bekliyor.

Ortaokul 5., 6., 7., 8. sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

Yönetmeliğin 36. maddesinin 5. fıkrasına göre ortaöğretim kurumlarında: Devamsızlık süresi özürsüz (raporsuz) olarak 10 gün, özürlü (raporlu) olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür. Bu süreyi aşan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak mı?

Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalınır mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılında derrslerden başarısız olan öğrenciler sınıfta kalmayacak. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Öğretmenlerin ağırlıklı düşüncesi ise öğrencilerin sınıf geçmesi yönünde.

Lise son sınıf devamsızlık kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üniversite sınavı için hazırlanan ve stres altında olan öğrenciler için devamsızlık müjdesini açıkladı. Özer;

"12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar." açıklamasında bulundu.

Lisede kaç zayıfla sınıf geçilir?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Yıl sonu ortalaması 50'nin üstünde olan öğrenciler kaç zayıfı olursa olsun sınıfta kalmazlar. Zayıf oldukları derslerden sorumlu olarak sınıf geçerler.

Lise 9. sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf ve 12. sınıfta kaç zayıfla sınıfta kalınır?

Lisede karne heyecanı başlarken öğrenciler kaç zayıflarının olduğunun hesabını yapmaya başladı. Ortalaması 50'nin üzerinde olanlar direkt olarak sınıfı geçer. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu, ortalaması 50'nin altında ise ve 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca alt sınıflardan toplam sorumlu ders sayısı 6 dersten fazla ise sınıfta kalma uygulanır.

Lisede sınıfta kalma koşulları

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. İşte lisede sınıfı geçme koşulları;

Yıl sonu ortalama puanu 50 veya üzerinde olan öğrenciler doğtudan sınıfı geçer.

Öğrencinin ortalama puanı 50 ve üzerinde ve 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı zayıfsız geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 3 zayıfı olan öğrenciler kaldığı derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 4 veya 4 ten fazla zayıfı olan öğrenci sınıfta kalır, sınıf tekrarı yapar.